Alajuelense (Javier Delgado, gerente) Uno piensa de que es algo involuntario, (...) pero cuando ya se hace repetitivo de un mismo árbitro hacia un mismo club ahí empiezan a surgir otro tipo de incógnitas. El de ayer (clásico) fue totalmente evidente, todo mundo lo tiene claro, pero no solo la Liga. No estamos diciendo que solo a nosotros nos perjudican. A veces nos han beneficiado. Se ha mejorado en algunos aspectos, en otros se ha mantenido esa parte polémica. Lo que han intentado hacer es colocar a figuras jóvenes. Estamos en punto intermedio, ni para bien ni para mal. Sí, con una carta después de lo que sucedió con Hugo Cruz en Limón (penal en contra). También con la expulsión de Kenner Gutiérrez en Grecia. Nosotros mandamos una carta pidiendo explicaciones y pidiendo que no lo nombraran y esa carta no tuvo respuesta. Si yo digo un nombre van a pensar que yo quiero que me nombren a ese árbitro. Hugo Cruz.



Herediano (Juan Carlos Retana, presidente) Quisiera pensar que lo hacen por errores involuntarios, por incapacidad, negligencia y falta de preparación y no por mala voluntad. Claro, pregúntele a Wálter Quesada y Cristian Foster, por supuesto que sí. Incluso contra Cartaginés también se vio. Ninguna. Sí. Yo no puedo negar que ellos me han oído, pero no me han escuchado y es ahí donde radica la diferencia. Si hubiese alguna mejoría se debería de ver. Preferiría no decir, sería exaltar a alguien que no está dentro de los parámetros de excelencia que deben tener. Hay varios, incluyendo líneas, pero no quisiera decirlo. Ya la Comisión de Arbitraje los conoce.

Cartaginés (Luis Fernando Vargas, presidente) Es involuntario, lo que hace falta es capacitación y preparación. Sí, por un arbitraje malo, pero también a pesar de salir con un resultado positivo hemos recibido decisiones arbitrales injustas. No, honestamente no he visto que hayamos avanzado en relación a lo que teníamos antes. Pero no toda la culpa es de la Comisión, creo que esta es una mala camada de árbitros Sí, hemos tenido comunicación y debo decirle que siempre han sido abiertos. Solución no hay porque no se ha mejorado. No sabría darle un nombre. Están muy parejos todos, en este momento hemos sentido perjudicados por varios de ellos.

San Carlos (Sergio Chaves, presidente) Con Henry Bejarano creemos que lo hace a propósito, hemos sufrido mucho con el arbitraje. Con Pedro Navarro a también a priori. Sí claro. Nada, es lo mismo o peor. A veces es soga para su propio pescuezo. En este año no, en otras oportunidades sí. Y nunca he visto solución. No le doy mucho seguimiento a los nombres. No recuerdo ahorita un nombre. Bejarano y Pedro Navarro para San Carlos. No los quiero en el Estadio Carlos Ugalde.

Carmelita (Isidro Zamora, presidente) Son imparciales, son por errores humanos, no porque quieran favorecer a determinado equipo. Lo contrario sería una terrible aberración. Sí, no solo uno, hemos perdido varios por errores arbitrales. Creo que podría haber una ligera mejoría, pero no la necesaria todavía. Sí, he tenido algunos contactos, no lo he hecho oficialmente. Está pendiente. Considero que algunos réferis se apresuran a tomar decisiones. No he visto solución a la queja, lo hice con el Comité Disciplinario. Creo que no podría opinar. Considero que los errores son decisiones que toman mal, jamás por imparcialidad.

Pérez Zeledón (Juan Luis Artavia, presidente) Son parciales. Por simple disposición, no porque se le pasó el error. Son varios partidos perdidos o que nos han empatado.

En un principio de esta administración se vio una mejoría, pero pienso que en el transcurso del tiempo los mismos árbitros van tomando confianza y se salen de ese sistema. Tal vez no sea tanto culpa ellos (Batres y Cerdas), sino de los árbitros. Sí. Nos hemos comunicado por teléfono o escrito, se ha atendido, pero casi siempre ellos lo que hacen es fundamentar o justificar lo que el árbitro hace. Otras veces se soluciona lo que se habló. Keylor Herrera. Hugo Cruz.



Limón (Noel Ferguson, dirigente) Quisiera pensar que por error involuntario. Claro que sí. Hemos sido perjudicados, pero también hemos sido beneficiados en otros momentos. No, la verdad es que no. No, nosotros venimos reincorporándonos. Es un tema preocupante. No quisiera entrar en ese tipo de valoraciones porque ellos ven y leen cosas. No voy a entrar en ese tipo de aseveraciones. Uno quisiera que incidieran menos en el resultado.

Grecia (Fernando Paniagua, gerente) Me gustaría pensar que no se equivocan adrede, ellos son seres humanos y lógicamente se van a equivocar. Sí. A todos los equipos nos han beneficiado y nos han perjudicado. Es difícil decirlo, sería apresurado de mi parte dar ese criterio. No hemos tenido la necesidad de llegar a esa instancia. Ricardo Montero, Hugo Cruz y Keylor Herrera. No solicitaría que no nombren a alguno en especial.

Santos (Rafael Arias, presidente) No creo que sean parcializados, el que piense eso está mal, es error involuntario y falta de preparación. Un montón de veces. Errores arbitrales a Santos infinidad de veces, es parte de... En los árbitros tradicionales no, no se corrigen, en lo que sí he visto mejoría es en los nuevos árbitros que han salido, veo futuro. Sí, claro. Tenemos un trabajo listo, para una reunión cuando finalizamos el torneo anterior, para demostrarle a la Comisión los fallos, sobre todo los líneas, pero al final no fuimos. Mejor no opino, porque no tengo claro. Prefiero no hacerlo, no gano nada con eso. Lo que quiero es pedirle a la Comisión una reunión y conocer el trabajo, y la demostrarle inconformidad.

UCR (David Bermúdez, gerente) Creo que son más que todo errores humanos, lo que pasa es que generalmente con los clubes grandes hay como mayor presión de la hinchada y puede ser que afecten un poco las decisiones, pero hay errores sin intención. Sí. La verdad hubo algunos partidos en los que el arbitraje pudo haber sido mejor, creemos que el arbitraje pudo haber influenciado en los resultados del equipo.

Esa mejoría sí se ha notado, pero falta un buen recorrido por hacer. Creo que están haciendo un buen trabajo, pero hay que pulir muchas cosas y así todos podrán tener un arbitraje serio.

Nosotros enviamos unas observaciones acerca del partido de ayer (domingo ante Cartaginés), creemos que fue muy notorio los dos penales, aunque sí debo admitir que hubo uno que no se pitó que era penal.

Ricardo Montero

Ninguno