David Guzmán se libra de ser sancionado pese a intentos del Herediano

David Guzmán jugará la serie ante Alajuelense sin problema y si el Saprissa avanza, seguramente también lo hará ante Herediano en la gran final. Ningún intento de que esto fuera diferente fructificó, de acuerdo con la resolución dada a conocer este miércoles por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Ese ente fue “advertido” por parte del Club Sport Herediano sobre posibles sanciones que podían recaer sobre el futbolista morado, por la jugada que se dio en el minuto 16 del encuentro de la semifinal de ida entre este futbolista y el herediano Gerson Torres, a quien le mostraron una tarjeta roja que minutos después fue anulada.

Herediano solicitó que se sancionara al Saprissa por irrespetar el protocolo de FIFA para la atención de lesiones en los partidos por traumas craneales, y al mismo tiempo, suspender a Guzmán hasta que estuviera fuera de peligro. Asimismo, agregaron los florenses, si esa petición no era aceptada, entonces que se castigara a Guzmán por faltar al fair play al “buscar engañar al árbitro para que Gerson Torres recibiera una multa”.

Pero ninguna de estas opciones se resolvieron en contra del tibaseño y el Tribunal dio sus razones: la primera petición se rechaza “debido a que el protocolo mencionado no forma parte de la normativa que aplica este Tribunal de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Disciplinario, y la segunda debido a que no se configura la simulación de acuerdo a los preceptos reglamentarios, y no es competencia del Tribunal dictaminar sobre la veracidad de una lesión, ya que esto es un tema médico técnico”.

El viernes anterior en el Saprissa indicaron que el volante había sufrido un trauma craneoencefálico al golpearse con el hombro de Torres. En ese momento presentó sensación de mareo, pero fue estabilizado y se dio el visto bueno para que continuara en el juego.

Luego, añade, se le realizaron pruebas médicas y se determinó que estaba en condiciones óptimas para seguir entrenando con el resto del equipo.

El Tribunal recodó que ambas resoluciones sobre estos procesos son recurribles por medio del Recurso de Revocatoria y/o Apelación, para lo cual hay plazo de tres días hábiles contados a partir del jueves.

No solo desde el Herediano consideran que David Guzmán debe ser sancionado. El exdirectivo de Alajuelense Aquiles Mata también dio su criterio previo a la final entre morados y rojinegros. Pero no tanto por la acción, sino las declaraciones del futbolista tras el partido de vuelta.

“Se ve lo pachucos que son (aficionados). Con la salud no voy a jugar y menos sabiendo que mi esposa estaba en el estadio ese día y ella está embarazada, así que no voy a jugar con esto”, señaló el contención en Radio Columbia.

Esas palabras, asegura Mata, dan para que el tibaseño sea sancionado, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento Disciplinario, donde se hace referencia a manifestaciones ofensivas y amenazantes por medios de comunicación colectiva.

“Él está tratando de pachucos al público en general, hay una frase totalmente discriminatoria y fuera de tono”, mencionó Mata, quien asegura que ese es un término muy despectivo y ofensivo para referirse a la afición.