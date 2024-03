Darío Delgado: ‘Nunca vi el codazo, después me desperté lleno de sangre y en la ambulancia’

“Nunca vi el codazo; cuando me desperté, estaba con la boca llena de sangre y en la ambulancia”, afirmó Darío Delgado sobre la acción que se hizo viral por el violento choque que protagonizó con Hansell Arauz, delantero de Guadalupe F.C.

Delgado quedó en el césped inconsciente y generó un caos en el terreno de juego, porque sus compañeros gritaban por ayuda al departamento médico del club.

La acción se hizo viral en redes sociales, sobre todo por el golpe que se llevó el zaguero y también por la forma en que chocó con la gramilla, que al final le dejó no solo su boca destrozada, sino también fuertes golpes en la cabeza y la espalda porque la caída fue totalmente descontrolada.

“Yo sabía que iba a chocar, no con esa magnitud de golpe. Al final, yo me enfoqué en la bola, pero nunca vi venir el codazo; después de ahí, me acuerdo hasta la ambulancia, porque perdí la noción completamente”, afirmó.

Darío, de hecho, de momento no puede ni siquiera entrenar con Consultants, ya que cuando hay traumatismos fuertes, el protocolo médico a seguir dicta que el futbolista no puede tener actividad física por 15 días para medir si hay secuelas.

Cuando Delgado despertó en la ambulancia, manifestó que recordó inmediatamente lo que había sucedido, por lo que no perdió la memoria.

“Estoy bien, después de lo sucedido me hicieron un TAC y todo bien. Solo golpes en la cara y tres puntos en el cachete”, acotó.

El central, que juega desde 2007, pese a ser un futbolista aguerrido, dio a conocer que nunca había vivido un choque así.

“Mi esposa y mi mamá se asustaron muchísimo, pero yo, apenas recuperé la conciencia, lo primero que hice fue pedir un teléfono y llamarlas; gracias a Dios, las pude tranquilizar”, contó.

Darío, cuando regresó a reunirse con sus compañeros, entró en razón de lo que verdaderamente pasó en la jugada.

“Una cosa es lo que viví y otra lo que se vio. Mis compañeros me hicieron saber que fue muy feo. Muchos se asustaron por el tema del choque de la cabeza con el césped”, agregó.

“Siento que la acción fue muy artera, fue muy peligrosa”, finalizó.

La Nación buscó conversar con Hansell Araúz sobre la jugada; sin embargo, el volante dijo que, respecto a la entrada en el partido entre Guadalupe y Consultants, prefiere no referirse.