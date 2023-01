Dardo Miloc recordó expulsión en amistoso de Alajuelense: ‘De donde vengo no hubiese sido falta’

En el vestuario de Liga Deportiva Alajuelense tienen el presentimiento de que Dardo Federico Miloc dará mucho de qué hablar y él también espera que así sea.

La primera vez que se expuso al ojo público como rojinegro fue en el amistoso entre Alajuelense y Twente FC de Países Bajos. En aquel juego estuvo muy poco en cancha, pues en una acción recibió la roja directa.

“En cuanto a la roja no tiene que ver con el carácter o con el liderazgo, en definitiva no es más ni menos que una jugada, que una simple jugada, que esperemos no se repita”, expresó el contención argentino.

Aunque él vio la repetición de esa acción y considera que no daba para la roja, en la Liga le hicieron ver que aquí es un poco distinto y que ya lo notará sobre la marcha.

De hecho, muchas veces los partidos carecen de intensidad porque abundan las faltas. Y en Argentina no es así, allá se deja jugar más.

“Sinceramente vengo de un lugar donde el fútbol es un poco más agresivo y eso de donde yo vengo no hubiese sido falta. A pesar de eso, el que me tengo que acostumbrar, acomodar y adaptar rápidamente soy yo. En eso estoy trabajando”, citó Miloc.

Así que su promesa es ajustarse al trabajo, estar atento a lo que Andrés Carevic les exige en el medio campo e intentar siempre una opción.

Contó que Alajuelense lo contactó entre finales de setiembre y principios de octubre. Él aún se encontraba en competencia con el Arsenal de Sarandí, en la Primera División de Argentina.

“A medida que fueron avanzando los llamados telefónicos fui compartiéndolo con mi familia; yo casualmente tengo a mi mujer embarazada. Irnos al exterior implicaba un desarraigo”, relató.

El club le llamaba la atención, al punto de que optaron por averiguar cómo era el sistema de salud en Costa Rica. Entre los dos tomaron la decisión de darle el sí a Alajuelense y que su hija nacerá en los próximos meses en territorio nacional.

“Fue así de importante la oportunidad que como familia decidimos venir y tener esta experiencia (...). Lo que fue un punto de inflexión en la consideración de la Liga para venir a Costa Rica es el desafío de salir campeón”.

Dijo que él se considera muy competitivo y que eso lo motivó para asumir lo que define como “el desafío más grande que tengo en mi carrera”.

“Vamos a prometer trabajo, esfuerzo, dedicación, disciplina, profesionalismo, en búsqueda de esos títulos que sabemos que estamos todos ansiando. Estamos todos unidos en el mismo objetivo y con el afán de conseguirlo vamos a darlo todo”.

Cuando arribó al país, Dardo Miloc aseguró que es muy agresivo y que no da ningún balón por perdido.

“Tengo una función bien centralizada, atento a los espacios que quedan libres para que el equipo no sufra contraataques y esté en inferioridad numérica. Suelo ser agresivo en la marca, teniendo buenos números en duelos defensivos y siempre tratar de dársela, no solo al mejor ubicado, sino al que suele construir”, detalló.

Además, dijo que eso dependerá del momento, pero le gusta tener una buena lectura del juego y que su prioridad siempre será darle el balón a los que tienen buen dominio y buena visión de juego.

Dardo Miloc es uno de los futbolistas que Alajuelense llevó a Guápiles para el partido de este sábado, a las 7:15 p. m. contra Santos, en el arranque del Clausura 2023.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.