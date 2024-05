Leonardo Perucci: ‘Me sacaron el marcapasos que estaba chocho y me pusieron uno nuevecito’

Hace varias semanas que el conocido actor Leonardo Perucci se cansaba de manera muy fácil. Subir gradas, por ejemplo, le generaba un esfuerzo físico que no podía aguantar. Por esa razón, fue al hospital Calderón Guardia y se dio cuenta de que el marcapasos que tenía en su corazón desde hace cinco años comenzó a fallar.

El artista de 85 años contó, este miércoles 15 de mayo, que en las últimas dos semanas le realizaron dos cirugías y que espera salir del internamiento hoy mismo.

“El corazón se pone tonto a dar brincos raros y no late con la regularidad necesaria”, contó el intérprete vía telefónica desde el hospital y mostrando un buen semblante.

El actor ingresó al Calderón el jueves 2 de mayo; al día siguiente le realizaron una ablación cardíaca para detener la arritmia y el martes 14 le cambiaron el marcapasos. “Me sacaron el que estaba chocho y me pusieron uno nuevecito. Ahora estoy con toda la pata. Ya no me canso ni me sofoco”, contó.

Desde el hospital Calderón Guardia, el actor Leonardo Perucci contó que está muy bien después de un pequeño susto con su corazón. (Jose Cordero)

Al llegar a casa, Perucci deberá cuidar su presión arterial y seguirá con su vida normal para empezar a “dar guerra”, como dijo entre risas.

Algo que le ha ayudado a salir bien de las intervenciones es que nunca ha sufrido un infarto.

Perucci aprovechó la entrevista para agradecer la atención de primera calidad que le han brindado en el Calderón Guardia. Mencionó que todos los trabajadores del centro médico se dedican por completo a “chinear” por igual a todas las personas internadas. Agregó que está impresionado por los equipos, las instalaciones y el talento humano que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Hay que hacer lo posible para que el gobierno le pague a la Caja y se deje de estar jodiendo a esta institución que es base del país. Hay que decirlo todo por su nombre: nuestro sistema de salud es un caso único en el mundo que los países deberían seguir. Somos privilegiados, aquí caemos todos, el obrero, el trabajador, el campesino y nos atienden de maravilla”, enfatizó.

Después de su recuperación, Perucci seguirá trabajando en el teatro, que tanto ama y le da vitalidad para mantenerse sano y feliz.