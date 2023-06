Leonardo Perucci recuerda a ‘Deletreando con Jack’s’: ‘Pusimos a deletrear a todo el país’

Para los que somos mayorcitos de 35 años, el nuevo programa Spelling Bee, de Teletica, inevitablemente ha evocado recuerdos de nuestra infancia, cuando competíamos en casa con nuestros hermanos o amigos para ver quién era mejor deletreando. Todos sabemos que antes de este moderno formato estuvo el querido Deletreando con Jack’s.

Fueron muchos los Afortunados niños y niñas costarricenses que pasaron por el set del programa Fantástico, que se emitía la todos los domingos en la televisora del 7, y se llevaron a casa una buena canasta con Meneitos y Sorbe-Ticos, Picaritas o Naranitas. ¡Dichosos!

Laura Peña, Rodrigo Sánchez, Marianela Herrera y Leonardo Perucci estuvieron al frente del programa 'Fantástico', donde se presentaba el concurso 'Deletreando con Jack's'. (Archivo LN)

Pero si hay alguien que recuerda con especial cariño aquel concurso de deletreo, ese es el presentador, productor y actor Leonardo Perucci, quien estuvo al frente de Fantástico durante 10 años, junto el recordado Rodrigo Sánchez, así como sus compañeras de pantalla Adriana Vargas, Marianela Herrera y Laura Peña (y el mono en patines Mongo Mongo, desde luego)

Don Leonardo contó que desde que vio los anuncios promocionales de Spelling Bee volvió a revivir sus buenos tiempos en Fantástico y también en Deletreando con Jack’s. “Sí, estoy viendo el programa. Me pareció muy bien”, dijo sobre el nuevo formato de Teletica.

Perucci contó que el concurso de deletreo que dirigió surgió durante una búsqueda de espacios para incluir a los más pequeños de la casa en Fantástico, ya que el programa siempre tuvo un enfoque familiar.

“Con una ejecutiva de Jack’s un día conversando, dijo que querían un programa para los chicos de ocho años, que eran el interés de ellos para promocionar los productos. Ahí surgió ¿por qué no hacemos un programa de deletreo? Nos pusimos a la tarea, se habló con el Ministerio de Educación. Montamos el programa, la escenografía, yo llamaba a los chiquitos y el Ministerio vigilaba todo lo de las palabras”, dijo Perucci.

”El espacio tuvo un éxito impresionante porque pusimos a deletrear a todo el país. Fue un gran impacto, yo me acuerdo que los chiquitos jugaban a deletrear en sus casas, en las escuelas y en los colegios”, comentó Perucci.

El veterano actor, que trabajó en Fantástico durante los 10 años que estuvo al aire (1985-1995), agregó que en esos tiempos la producción televisiva era mucho más difícil que en la actualidad, ya que no había tantas facilidades técnicas y no se contaba con la ventaja del Internet.

A pesar de eso, el trabajo se realizó con mucho cariño y profesionalismo, tanto que caló profundamente en los costarricenses.

“Me he encontrado con muchachos mayores de 30 años que me dicen que recuerdan Deletreando con Jack’s. Un día estaba en una parada de bus y un muchacho me dijo: ‘Don Leo, ¿no se acuerda de mí?’ La verdad le dije que conozco tanta gente que no me acuerdo. Me dijo que fue el primer chico que ganó Deletreando con Jack’s (...) que era de la Zona Sur”, afirmó el productor.

El segmento tenía una duración de unos 15 o 20 minutos, dependiendo de la pauta del programa. Este concurso, junto al de baile llamado Los piratas del ritmo, se contaba entre los más gustados por el público.

“En el deletreo no teníamos variaciones, era solo deletrear. Había poco tiempo y me sobraban los concursos, entonces tenía que ajustar el tiempo”, explicó Perucci.

Leonardo Perucci y Rodrigo Sánchez formaron equipo no solo en 'Fantástico', sino en distintas transmisiones especiales de Teletica. Sánchez falleció el 7 de noviembre de 1993. (Archivo LN)

Perucci afirmó sentirse muy orgulloso de todo el trabajo realizado, tanto en Fantástico como en el concurso de deletreo, ya que considera que tuvo un impacto positivo en el país.

Sobre trabajar con niños, don Leonardo fue enfático en que es todo un reto, pero que también brinda muchas satisfacciones, especialmente por la alegría que contagian los pequeños.

“Hay que respetarlos y hacerlos sentir como personas. Muchas veces la gente tiende a hablarles de manera como si fueran muy pequeños, pero hay que tomarlos muy en serio y respetarlos mucho. Es todo un reto porque hay que saber manejar cuando se equivocan, hay que tratarlos con mucha delicadeza. Se deben de tratar como a nuestros propios hijos, esa era la idea que yo me proponía.

”Hay que ayudarlos a sentirse cómodos. Es muy divertido y retador porque pueden salir con cualquier cosa de repente”, apuntó.

Los recuerdos de Perucci de su paso por Teletica, donde trabajó por más de 20 años, son muchos. Se siente muy agradecido con el público y con el canal por el apoyo que siempre le brindaron a sus producciones.

Con el estreno del primer programa de Spelling Bee, el domingo anterior, Perucci revivió los buenos viejos tiempos. Y todos los que éramos chiquillos en los años 80 le hicimos segunda.