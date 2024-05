¿Cuándo sale ‘Bridgerton 3′?

La tercera temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes, con la primera parte lanzándose el jueves 16 de mayo y la segunda el 13 de junio en Netflix. En Costa Rica, los aficionados podrán disfrutar de los primeros cuatro episodios a partir de la 1 a.m.

'Bridgerton 3' se dividirá en dos partes, cada una compuesta por cuatro episodios. La primera parte se estrenará el jueves 16 de mayo.

Desde su estreno en 2020 Bridgerton, producida por Shonda Rhimes, se ha establecido como uno de los mayores éxitos en Netflix, convirtiéndose en una de las series en inglés más populares en la historia de la plataforma.

La nueva temporada sigue a Penelope Featherington (interpretada por Nicola Coughlan) quien, tras renunciar a su amor platónico Colin Bridgerton (Luke Newton), decide buscar un marido que le brinde la independencia necesaria para continuar su doble vida como Lady Whistledown. Sin embargo, sus esfuerzos para encontrar pareja se ven complicados por sus propias inseguridades.

Shonda Rhimes, creadora y productora de Bridgerton, es conocida por su trabajo en otras series de televisión exitosas como Grey’s Anatomy (2005), Scandal y How to Get Away with Murder (2014).