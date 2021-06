“Familia de Cartaginés, hoy es un día diferente, hoy me despido de ustedes. No es un adiós si no un hasta pronto. Como jugador y persona siempre hay que apuntar a más. Mi etapa en Cartaginés, equipo que me formó y me dio todo lo que hasta hoy he conseguido, ha finalizado y ahora emprenderé una nueva aventura deportiva y personal que me motiva e ilusiona”, escribió el mediocampista, quien finalizó contrato al terminar el Torneo de Clausura 2021.