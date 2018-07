“Desde los cinco años mis papás me llevaban a los entrenamientos. Fue muy duro, porque cuando era pequeño no teníamos mucha plata, entonces íbamos caminando desde la casa hasta donde fuera la práctica. Nos íbamos por la línea del tren y esto me motiva mucho al ver cómo era todo antes. Le debo todo a mis papás, porque desde pequeño me han apoyado y le doy gracias a ellos”, finalizó.