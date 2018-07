—No estaba nervioso, los muchachos siguieron con la idea hasta que se dio el gol. Igual que mucha gente, me sentía un poco ansioso, porque pudiéramos anotar y por dicha llegó. Yo creo que a medida en que no renunciemos al estilo o a lo que estamos haciendo, va a llegar el gol y el gane. No tuvimos que esperar más para triunfar; se dio hoy en nuestra casa que era muy necesario. Era importante para todos.