¿Celso Borges tenía urgencia de volver o Alajuelense y Saprissa lo necesitaban?

Nadie puede negar que para el mercado local el fichaje de Celso Borges representa un movimiento de esos que repercute y retumba en todos los lugares, al tratarse de una figura con 12 años en Europa y dos veces mundialista. Es más, es líder en la Selección actualmente y uno de los capitanes.

Sin embargo, luego de fichar con Alajuelense hay un par de preguntas claves que quedan en el aire y a las que les daremos respuesta: ¿Celso Borges era el más urgido en volver? ¿Quién lo necesitaba más, la Liga o Saprissa?

Antes de desmenuzar cada interrogante, es claro que el regreso de Borges marca lo que ha sido una constante de quienes participaron en Brasil 2014 y en Rusia 2018: volver a Costa Rica para redireccionar o poner fin a sus carreras.

Más adelante ahondaremos en el tema, pero justificar la afirmación anterior hay que señalar que sólo siete de los 23 jugadores que estuvieron en Brasil siguen siendo legionarios (Diego Calvo en cuarta división de España). Lo mismo ocurre con los de Rusia, ya apenas siete de los que jugaron esta Copa del Mundo se mantienen afuera. VEA: detalle abajo.

Para retomar la situación de Celso, a todas luces no podía seguir en el Deportivo La Coruña y así se lo hicieron saber. Incluso, no tenía participación con el equipo de la tercera división de España y pensar en quedarse inactivo no era opción para él. Más allá de lo que ocurrió o no con otras alternativas que pudo tener, se le cerraron todas y devolverse a suelo tico fue lo más factible; ahí los erizos ganaron la puja.

Contrario al sentimiento de muchos aficionados del Monstruo, heridos al ver a uno de sus canteranos con el archirrival, dos técnicos consultados por este medio coinciden en que la S no tenía urgencia por reforzar su zona media con el hijo de Alexandre Guimaraes. Para ambos timoneles eran los manudos quienes más lo requerían.

“Celso necesita jugar competitivamente y el estar en Costa Rica le dará regularidad que le urgía. No sé qué tanto lo ocupaba Saprissa, pero Alajuelense necesitaba más a Celso, pensando en el momento que vive la Liga con tantos lesionados. Alex López no está disponible y Alajuelense requiere de un jugador de experiencia ahí. Estando Celso en el mercado, era una gran opción y con el paso de los partidos se irá viendo bien”, dijo Luis Diego Arnáez.

Sentir similar al de Geovanny Alfaro, quien detalló que: “Como equipo, Alajuelense necesitaba más a Celso, porque en el medio campo y específicamente en la contención no tienen ese jugador de ida y vuelta como lo es Celso. Borges puede ser un volante mixto o un recuperador y esto le ayuda mucho a una Liga que carecía de alguien así. Además, evidentemente a Celso le conviene competir, porque haberse quedado sin jugar era fatal para él y para la Selección”.

Arnáez también recalcó que hay un aspecto que no se puede ocultar y es que Brandon Aguilera (18 años) y Bernald Alfaro (24) han entrado en un letargo que no se esperaba de ellos en los erizos. A su parecer, son buenos mediocampistas y con proyección, aunque les ha faltado aprovechar las oportunidades o un poco de motivación para adueñarse del puesto.

Esto no ocurre en los tibaseños, quien a parecer de Luis Diego, tienen una estructura más sólida en la medular.

“La media cancha de Saprissa se mueve muy poco, por lo general están Mariano Torres, David Guzmán y Michael Barrantes. Esta zona se mueve muy poco, están en buenas condiciones y jugando bien, mientras que la Liga ha movido mucho el medio del campo y no ha logrado encontrar una estructura sólida y constante que le de un buen rendimiento. Así mismo, Aguilera y Alfaro deben de ver la llegada de Celso como una opción para crecer”, concluyó.

Celso Borges fue titular y capitán de Costa Rica en el primer duelo eliminatorio de la octagonal rumbo a Catar 2022, ante Panamá (0 a 0). (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Regreso de los mundialistas

El fútbol tico se acostumbró a ver regresar a sus principales figuras de la generación dorada de Brasil 2014 y también los de Rusia 2018. Hasta hace poco era impensado, pero en la actualidad conviven en el certamen local Bryan Ruiz, Giancarlo González, Kendall Waston y ahora Celso Borges.

Es más, en este mismo mercado de fichajes estuvo muy cerca de retornar Bryan Oviedo, pero finalmente se quedó en el Copenhague de Dinamarca, donde no tiene participación.

“Me parece natural, pese a que muchos se asombran por esto. Si vemos a equipos como Argentina, Brasil, México o Chile, pues siempre pasa que sus estrellas vuelven a jugar sus últimos años y esto es porque fue el lugar donde empezaron y les atrae terminar en su país. Además, por la experiencia que tienen, aún pueden dar un buen rendimiento, pese a que a nivel internacional ya les cuesta más”, dijo Luis Diego Arnáez sobre el tema.

Basta con ver un dato para darse cuenta de que cada vez son menos los mundialistas del 2014 y 2018 que se sostienen en ligas internacionales: 10 de los 14 legionarios que se tuvieron para Brasil retornaron a suelo tico a jugar y únicamente Marco Ureña (primera división de Australia) y Diego Calvo (cuarta de España) volvieron a irse. VEA: detalle abajo.

Mientras que 8 de los 16 futbolistas que estaban fuera para Rusia acabaron con su aventura lejos de casa y ahora son parte del Torneo de Apertura 2021. Incluso, hay dos que no juegan al fútbol, como Johnny Acosta y Rodney Wallace.

De la justa brasileña siguen afuera: Keylor Navas, Óscar Duarte, Joel Campbell, Waylon Francis, Cristian Gamboa, Calvo y Ureña.

Así mismo, de la competencia en territorio ruso se mantienen lejos de Costa Rica: Navas, Duarte, Campbell, Gamboa, Oviedo, Francisco Calvo y Ureña.

El principal problema no es este, sino que cada vez es más complejo ver a ticos en ligas top, lo que repercute también en la Selección.

“Lo de la generación del 2014 es normal, pero sí extraña que algunos del 2018 volvieran más antes de la cuenta. Ahora, el tema que preocupa más es que ya cuesta más o no se tienen muchos futbolistas en ligas top. Antes se tenían a varias figuras en las mejores competiciones y esto elevaba el nivel de los jugadores y todo se trasladaba a la Selección, pero al no tener esto hoy en día perjudica directamente a la Nacional”, agregó Geovanny Alfaro.

Actualidad de jugadores de Brasil 2014:

Nombre Club actual Keylor Navas PSG, Francia Patrick Pemberton Carmelita, Liga Ascenso Daniel Cambronero Santos Johnny Acosta Sin equipo Giancarlo González* Alajuelense Michael Umaña* Santos de Guápiles Celso Borges* Alajuelense Óscar Duarte Levante, España Christian Bolaños* Saprissa Dave Myrie Retirado Joel Campbell Monterrey, México Bryan Ruiz* Alajuelense Michael Barrantes* Saprissa Waylon Francis Columbus Crew, Estados Unidos Esteban Granados Herediano Rándall Brenes Retirado Júnior Díaz* Retirado Cristian Gamboa VfL Bochum, Alemania Yeltsin Tejeada* Herediano Roy Miller* Sporting FC Diego Calvo** Intercity CF, cuarta división España Marco Ureña** Central Coast Mariners, Australia José Miguel Cubero Alajuelense

*Regresaron a jugar a Costa Rica

**Regresaron a jugar a Costa Rica y volvieron a salir.

Actualidad de jugadores de Rusia 2018:

Nombre Club actual Keylor Navas PSG, Francia Patrick Pemberton Carmelita, segunda división Leonel Moreira* Alajuelense Johnny Acosta* Sin equipo Ian Smith* Alajuelense Giancarlo González* Alajuelense Celso Borges* Alajuelense Óscar Duarte Levante, España Christian Bolaños Saprissa Bryan Oviedo Copenhague, Dinamarca Daniel Colindres* Saprissa Bryan Ruiz* Alajuelense Johan Venegas Alajuelense Joel Campbell Monterrey, México Rodney Wallace Retirado Rándall Azofeifa Sporting FC Francisco Calvo Chicago Fire Cristian Gamboa VfL Bochum, Alemania Yeltsin Tejeda* Herediano Kendall Waston* Saprissa David Guzmán* Saprissa Marco Ureña** Central Coast Mariners, Australia Kenner Gutiérrez Grecia

*Regresaron a jugar a Costa Rica

**Regresó a jugar a Costa Rica y volvió a salir.