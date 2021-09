Mauricio Wright sobre Celso Borges: ‘Si no quiso estar en Saprissa es un tema de él’

El técnico de Saprissa, Mauricio Wright, respeta la decisión de Celso Borges de jugar con Alajuelense, aunque lo tenía contemplado para integrar su equipo.

Ahora, señala, se enfoca en trabajar con una planilla con la que está a gusto.

Esto fue lo que dijo el estratega previo al juego de este jueves a las 6 p. m. ante el Santa Lucía de Guatemala.

-- El Cotzumalguapa de Santa Lucía es un equipo del que se escucha poco. ¿Cómo valora al rival?

Es un equipo nuevo pero que viene haciendo las cosas muy bien, en el corto tiempo ha dado de qué hablar. Este equipo anda pasando un buen momento en el torneo local, viene trabajando bien en suelo guatemalteco y esperamos estar a la altura de un rival bueno.

Mauricio Wright reconoce que su equipo necesita mejorar en varios aspectos de su juego para enfrentar de mejor forma el torneo nacional e internacional. Foto: Cortesía Saprissa

-- ¿Cómo revertir la situación que vive Saprissa actualmente en resultados?

Esperamos estar de acuerdo a las exigencias de este torneo internacional. Cambian muchas cosas del torneo local al internacional. Esperemos que entremos bien en el juego. Hay que ajustar otras cosas. Sabemos que hay unas situaciones que hemos dejado de hacer y esperemos estar finos en todo para este partido.

-- ¿Qué piensa de los fichajes que no se pudieron concretar como el de Bryan Oviedo y Celso Borges?

Eso es relativo, lo de Oviedo no se pudo por una situación ya del club de él. Lo actual no lo tengo muy claro, pero fue decisión del jugador, si no quiso estar en Saprissa es un tema de él. Yo eso lo respeto, no puedo decirle a ningún jugador dónde escoger. Cada quien tiene su mentalidad y busca lo que quiere. Nosotros estamos a gusto con la gente que tenemos y tenemos que hacerle frente a los dos torneos.

-- ¿Cómo toma la noticia de que Enrique Rivers no continúa en las ligas menores y qué indicaciones le han dado para trabajar con las nuevas perspectivas en esa área?

No tengo mucho conocimiento de detalles de la no continuidad del señor Enrique Rivers. Lo conozco bien, lo aprecio mucho, es un gran profesional. Pero no es un tema que no pueda referirme, no tuve participación. Con el tema de las fuerzas básicas, los torneos ha estado paralizados. Cuando se reactive empezaremos a echar mano y estaremos cerca de los jóvenes valores.

-- ¿Qué piensa de la reacción de un sector de la afición que duda sobre la calidad de su planilla?

Siempre van a haber situaciones y la gente analizará desde su ángulo cómo nos ve a nosotros. Saprissa, si tiene alguna particularidad es que en los momentos importantes casi siempre ha salido adelante y no veo por qué este torneo sea la excepción con los jugadores que tenemos. Sé del esfuerzo que se ha hecho para lograr algunos de estos estos fichajes que no se dieron, pero las cosas pasan por algo. Creo en Dios y si algunos fichajes no han llegado ha sido por algo. Los que estamos tenemos que redoblar esfuerzos para sacar la barca adelante. Hay que tener fe en nuestro trabajo, en nuestros jugadores que muchas veces los hemos tachado de alguna forma negativa y al final sacan la tarea en forma muy positiva. Esperamos que el torneo nacional y este de Concacaf nos traiga nuestro poderío, ver si estamos a la altura de los dos torneos.

-- ¿Saprissa puede aspirar a su esencia de transformarse en un torneo de este tipo?

Es parte del ADN, de lo que hemos hablado de Saprissa. Siempre se ha generado la pasión por lograr títulos, eso no lo hemos perdido, puede ser que perdamos un partido, empatemos, pero la esencia de querer ganar los torneos en general siempre vamos a luchar, es parte de lo que es de nosotros. Queremos y tenemos que demostrar en la cancha, que es donde se confirma lo que se habla y se dice. Saprissa ha marcado la historia y hay que seguir renovando todo esto. La ilusión es muy grande para este torneo y el local también. Nos hemos equivocado en algunas cosas empezando por mi persona. La intención de seguir cosechando triunfos es mi pensar, mi filosofía. Me gusta ganar aunque no siempre se pueden, pero que trabajamos para eso, tengan plena seguridad. Los saprissistas saben que estas palabras son ciertas porque es en la forma en que nos hemos comportado, no es en la forma en que lo hemos dicho, sino en la forma en que hemos trabajado y plasmado.