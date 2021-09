Llegada de Celso Borges a Alajuelense impacta al saprissismo

Celso Borges sigue siendo futbolista fundamental en la Selección Nacional, ahora dirigida por Luis Fernando Suárez. (JOHN DURAN)

Celso Borges cambió su foto de perfil de Facebook y colocó una vistiendo sus nuevos colores: rojo y negro. Pasaron pocas horas y ya tenía más de 1.000 comentarios.

En una red social se puede escribir de todo, y ahí quedó claro que el volante recibió elogios, buenos deseos (de saprissistas y liguistas) y también comentarios que evidencian el impacto de su fichaje con Liga Deportiva Alajuelense.

La noticia de este martes generó desazón en la afición morada, que por un lado reclama la capacidad de su institución, y por el otro, critica la decisión del volante.

Esto sucede aún en una época donde las contrataciones de este tipo son más recurrentes.

Johan Venegas regresó al país y se inclinó por Saprissa, generando el malestar de los manudos, pero años después dejó al Monstruo para irse a la Liga, y así, tener en contra a los tibaseños.

[ Ángel Catalina sobre Celso Borges: ‘Respetamos la decisión de que haya preferido otro equipo’ ]

No es la primera vez y no será la última, pero eso no impide que genere muchos sentimientos en ambas aficiones.

“También pasó tiempo atrás, pasó con Rolando Fonseca, Steven Bryce, Óscar Ramírez... Pero siempre es impactante porque para la gente el sentido de pertenencia sigue siendo importante, al margen de lo que ha evolucionado el negocio del fútbol”, opinó el exguardameta morado Erick Lonis.

“La base de este deporte es la identificación con los colores, eso no va a cambiar, y mientras eso no cambie, cuando se dan estas situaciones no dejan de ser impactantes, sobre todo para la afición que esperaba que un jugador hecho en su equipo regrese ahí”.

Es precisamente esa identificación como futbolista de Saprissa la que golpea, más allá de si el equipo lo necesitaba o no en su planilla.

“Celso es de cuna morada y duele cuando se lo quitan al club. Debería de estar con la S y punto, es lo que uno se imaginaba, que cuando volviera iba a estar con Saprissa... Se da un golpe en la mesa y sea cual sea la historia de lo que pasó al final en la negociación con cada parte, Saprissa pierde otro duelo por otro jugador”, dijo Alonso Solís durante su programa Visión 10, transmitido por Radio Columbia.

El también exfutbolista de Saprissa, Rándall Row, cree que el arraigo se pierde, no solo en este caso, sino en general, tanto en Costa Rica como en el mundo.

Los futbolistas, asegura, piensan en su futuro y bienestar, y eso se debe entender y respetar.

Eso sí, reconoce que no imaginaba ver a Celso vestido de rojinegro.

“No me esperaba esto. Sin embargo, ahora ha cambiado mucho el tema de la tradición y ese arraigo hacia una institución. Hay otros fines en los que se busca tener una estabilidad, pero no solo deportiva, sino económica. Imagino que sí golpea a cierta parte de la afición que Celso se marchara a Alajuelense, aunque otros son conscientes de que no hay un arraigo, porque el jugador ha estado mucho tiempo fuera de la institución y en realidad Celso estuvo poco tiempo ligado al equipo, no como sucedió con Medford o Roy, quienes pasaron por mucho en el club”, señaló Row.