Cartaginés y Alajuelense tienen piques que hacen arder la final

Marcel Hernández es uno de los hombres que genera más expectativa para la final porque juega en Cartaginés pero su ficha pertenece a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

La final que comenzarán a disputar Alajuelense y Cartaginés a partir del próximo domingo tiene ingredientes que van más allá del duelo, sino que son aspectos individuales que calientan más el partido.

Marcel Hernández, referencia ofensiva del Cartaginés, es ficha de los erizos y salió hasta cierta forma por la puerta de atrás en el último mercado de transferencias, porque los manudos no lo tenían en cuenta pese a su potencial goleador.

Marcel de hecho explicó en varias entrevistas que en la Liga no le dieron opciones para desarrollarse aunque fueron ellos mismos los que no quisieron contar con él.

“Es que nunca tuve como opción irme de la Liga. A mí con todo respeto me dijeron es que no vamos a contar contigo y solamente me dieron dos opciones, me dijeron estás en la grada tranquilo o te tenés que ir a préstamo a Cartaginés”, reveló en el programa de redes sociales Naked, días después de su paso a la Vieja Metrópoli.

Pero este no es el único encuentro con tintes de pique que tiene el Cartaginés - Alajuelense; el otro es en el banquillo.

Géiner Segura llegó a Alajuelense como asistente técnico de Andrés Carevic en la temporada que los manudos alcanzaron el cetro 30, pero luego su salida de la institución estuvo llena de confusión.

En abril del 2021, el estratega salió porque según informó la Liga le salió una mejor opción económica, no obstante desde meses antes se habían dado declaraciones que notaban una relación desgastada entre Segura y sus superiores.

Por ejemplo, en marzo, Agustín Lleida mencionó en una entrevista:

“Hablando tanto de Geiner se le quita un poco de valor a Andrés (Carevic), que es el responsable de que el equipo juegue como juegue y de la calidad que tiene”, contó en el programa Únicamente Fútbol.

Esto provocó que figuras de la historia rojinegra como Pablo Izaguirre salieran en defensa de Segura.

“Creo que en algunas declaraciones Agustín Lleida le bajó un poco el piso, me parece que eso no es correcto porque fue una persona que pasó por la institución y que dejó todo”, aseguró a ESPN.

También el actual capitán de los brumosos, Allen Guevara, tuvo su polémica cuando salió de la Liga.

“Salir de la institución siempre duele. Cuando salió en la prensa (Jafet Soto anunció que podía ir a San Carlos), Agustín me llamó y me dijo que estuviera tranquilo, él me mintió, pero no tengo resentimiento con nadie, si así manejan las cosas pues bueno”, externó.

También es curioso ver el hueso morado que tiene la planilla brumosa.

Hombres como Kevin Briceño, Michael Barrantes y Byron Bonilla pertenecieron a los tibaseños y enfrentaron clásicos nacionales, por lo que tienen de sobra experiencia y hambre por enfrentar la camiseta rojinegra.

Estos son los piques que calientan la final del fútbol nacional. Brumosos y manudos tienen una historia que trae cola más allá de los cotejos que se avecinan.

El primer partido de la final será este domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza, mientras que la vuelta será el miércoles venidero en el Alejandro Morera Soto a las 8 p. m. Si Alajuelense saca esta serie quedará campeón de forma automática, mientras si Cartaginés se impone, los blanquiazules extenderan la definición a dos partidos más contra los liguistas.