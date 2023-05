Cartaginés se quedó corto con la taquilla ante Alajuelense

Cartaginés apuntaba a un llenazo total en el Fello Meza, a una taquilla récord en la campaña y hasta a vender todas las entradas para el duelo ante Alajuelense en los días previos al juego de ida de las semifinales, pero nada de esto pasó.

El Fello no estuvo a capacidad máxima y quedaron espacios libres en casi todas las localidades, a excepción de la gradería oeste (donde de ubica la Fuerza Azul). En la sur fue más notorio el faltante de fanáticos y es que no se permitió el ingreso de la barra de la Liga y también fueron pocos los manudos que se hicieron presentes.

Las razones de esto pueden ser muchas, como los precios, el día del juego y hasta algunos inconvenientes que se presentaron con el sitio web para adquirir los boletos. La dirigencia se inclina por el costo de los boletos.

Hay que recordar que la entrada más barata estaba en ₡11.000 en popular y las más costosa en ₡36.000 en palco.

“A falta de hora quedaba bastantes entradas y pienso que pudo ser por el valor que le pusimos. Sin embargo, también hay que ver que el aforo del Fello Meza se redujo en un 12% o 15% y nosotros tenemos compromisos. Apostamos por recuperar un poco de lo perdido, porque nosotros dejamos de ingresar casi ₡35 millones en el partido anterior Alajuelense, según nuestras proyecciones. Igual, con lo que ingrese vamos a seguir trabajando, pero claro que esperaba más gente y casi un 100%, pero no fue así”, valoró el presidente del club, Leonardo Vargas.

El jerarca señaló que les fue imposible bajar precios, principalmente porque al tener que numerar las graderías por disposición del Comité de Licencias perdieron muchos espacios.

Y es que los blanquiazules tuvieron que invertir cerca de ₡40 millones para efectuar todas las reparaciones en su estadio. Además, el compromiso de la fecha 20, contra los mismos rojinegros, lo realizaron en el Nacional, por el voto del Fello.

“Sé que la afición que siempre apoya al Cartaginés vino al Fello Meza y hay otra parte de la afición que es más resultadista. Los resultados los estábamos dando, esperábamos más afición con nosotros y no fue así. Igual, no critico, cada quien se mete la mano en el bolsillo y verá si puede o no puede. Sin embargo, la afición del Cartaginés debe cambiar y entender que ahora tienen un equipo que lucha por jugadores, con una planilla que no es barata y diferente al de antes. Nuestro esfuerzo igual seguirá”, agregó el presidente.

Vargas recalcó que el esfuerzo que hacen es importante, han solucionado los múltiples problemas económicos y también conformaron un equipo muy competitivo. Los gastos son importantes y necesitan recursos, porque ya el objetivo no es clasificar, sino que pelear el título.

“Al equipo le damos todo lo que se puede, para que esté bien. Los salarios están al día, les damos algunas otras cosas y vamos por el campeonato. Nuestro objetivo ya no es llegar a las semifinales. Cartaginés siempre tiene que estar en semifinales y creo que tenemos muchas posibilidades. Esperemos que iniciemos con una seguidilla de seis partidos que los lleven al campeonato... Se está haciendo un gran esfuerzo, se nos ido dado resultados y Cartaginés ahora es diferente, pero no solo por mentalidad, sino que por planilla”, finalizó.