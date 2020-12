“No podemos hacer cosas que no debemos, como ofrecer algo que no podemos pagar... Hasta que termine el torneo no voy a hacer nada para no generar distracciones, pero lo tengo pendiente y voy a hablar con él. Igual, Marcel nunca nos ha dicho que se quiere ir de Cartaginés, sabe que es importante, está comprometido y tiene un rol de mucho peso. Marcel está cómodo en el club, pero claro que hay voces afuera que le meten bulla”, destacó Vargas.