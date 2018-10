“Desde el lunes enviamos una nota al Comité de Competición de Unafut para solicitar la suspensión del partido por las huelgas. En su momento el duelo contra Herediano no se realizó, pero en cambio Limón debió viajar a San Carlos por los inconvenientes y Cartaginés lo hizo la semana anterior a Limón, por lo que me parece que no se está aplicando el Fair Play de forma justa”, añadió Soto.