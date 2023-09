Carlos Mora está más que agradecido con Joel Campbell por una razón especial

Carlos Mora atesorará por siempre la noche del 23 de setiembre de 2023, cuando por primera vez convirtió un triplete en su carrera como futbolista. Fue un partido mágico para él, una recompensa por su entrega y su profesionalismo y en el que fue figura.

Todo eso ocurrió a pesar de que las 24 horas previas a ese juego entre Alajuelense y Santos fueron complicadas para él. El propio jugador contó que a nivel familiar se había presentado una situación difícil, que ya estaba bajo control.

No dio mayores detalles, pero lo que sí dijo es que por eso mismo quería anotar en ese partido y así poder hacerle una dedicatoria especial a su esposa Pamela Mora, y a su bebé, Amanda, quien nacerá dentro de algunas semanas.

Cuando esa situación familiar estaba bajo control, él se sentía listo para jugar y así se lo comunicó a Andrés Carevic. El técnico le tomó la palabra y Carlos Mora fue titular. Lo que no les pasaba por la mente era que se destaparía con un ‘hat trick’.

Alajuelense hizo un buen juego colectivo contra Santos y presionó desde el pitazo. Joel Campbell muy pronto abrió el cerrojo al convertir un gol de antología, con magia pura y de zurda.

Pronto, a Carlos Mora lo derribaron en el área. El propio Campbell tomó el balón para cobrar el penal, pero su compañero se lo pidió y lo convirtió. Luego marcó dos goles más de buena factura también.

“Me quedo con el penal, porque le pedí la bola a Joel, él es el que tira los penales, él me lo dio y se lo agradezco. Quería hacer un gol para una dedicación especial que tenía en la casa y contento porque me quedo con eso, era para mi esposa y mi hija”, aseguró Carlos Mora.

Pero cayó en cuenta que Joel Campbell aparte de apoyarlo, le dio una clara muestra de que confía en él.

“Fui donde él, le dije que si podía tirar el penal porque había pasado algo en la casa y quería tener una dedicación especial, quería hacer gol y dedicarlo. Él lo entendió, muy amable me dio la pelota y se lo agradezco. Yo le dije: ‘Gracias, de verdad muchas gracias’. Y estoy contento, porque él podía tirarlo, pero me dio la pelota a mí”.

Su deseo era regalarles un gol a ellas, sin imaginar que se llevaría a casa el balón firmado por todos sus compañeros, como un recuerdo de ese triplete.

“Estoy contento, a nivel personal es emocionante hacer tres goles en un mismo partido con el equipo que amo y siento mucha alegría. Es gracias al equipo. Ellos se esforzaron. Al final, me tocó hacer triplete y es gracias al grupo que trabajó, me tocó hacer los goles, pero todo el agradecimiento es para ellos, que se esforzaron y pude hacer los goles”.

Durante ese partido, Carlos Mora tuvo una sociedad muy marcada con Johan Venegas, quien le dio dos asistencias.

“Fue un partido muy bueno y eso es gracias al equipo, cada uno está haciendo el rol que le toca, estamos unidos que eso es lo más importante. El cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo también. Nosotros hemos respetado la idea y hemos puesto todo en práctica para sacar los partidos”, subrayó Carlos Mora.

Él fue la gran figura de la victoria más reciente de Alajuelense, pero el extremo continúa con los pies bien puestos sobre la tierra.

“Siempre por más que haya un partido bueno o lo que sea, siempre uno se tiene que analizar, porque no todo es bueno. A veces uno falla, uno no es perfecto, uno siempre falla aunque haga un buen partido y tiene que analizarse, ver en qué está fallando y trabajar extra”.

Esa mentalidad es la que posiblemente lo hace seguir creciendo partido a partido y provoca que extremo de la Liga vaya acercándose a la versión que tenía antes de lesionarse en la Copa Oro.

Con más aplomo, ritmo y confianza, Carlos Mora se va viendo con ese juego atrevido y pícaro, con acciones lucidas, desequilibrante en el uno contra uno y efectivo frente al marco, dejando la impresión de que el fútbol nacional se le queda corto y que pronto podría dar el salto.

De hecho, así lo consideró el propio técnico del Santos de Guápiles, Rándall Row cuando dijo que Alajuelense hizo que su equipo se viera mal porque no tiene solo a Carlos Mora, sino que también cuenta con Joel Campbell, Johan Venegas y otros jugadores inclusive en la banca, que cuando entran hacen diferencia en ofensiva.

“Son jugadores que por eso están acá, en un equipo que siempre aspira a buscar campeonatos. Yo creo que (Carlos Mora) es un muchacho que va por buen camino, que tiene todas las condiciones para salir de acá y esperemos que a futuro le siga yendo bien como ahorita”, destacó Rándall Row.

