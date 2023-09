Andrés Carevic exaltó la fortaleza mental de Alajuelense más allá de los golazos

Alajuelense ganó, goleó y gustó en su victoria de 4-0 contra el Santos de Guápiles. Ese triunfo era muy importante para la Liga, porque después de perder su invicto contra Guanacasteca, los rojinegros necesitaban pasar esa página y seguir en lo suyo, confiando en su trabajo y manteniéndose en la cima.

Más allá de los golazos de Joel Campbell y Carlos Mora, ese buen juego colectivo, la actividad y la agresividad para ir al frente es lo que exaltó Andrés Carevic en la rueda de prensa posterior al juego.

- ¿Ganar fue un alivio?

- Hicimos un buen partido, creo que no es un alivio haber ganado, trabajamos fuerte todos los días y buscamos siempre estratégicamente, a nivel físico y ponernos en el juego para ganar. Importante haber ganado, contundentemente aquí de local, con nuestra gente, mantener la punta del campeonato y felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo, jugar cada tres días, con el desgaste que tenemos y felicitarlos.

- El equipo venía de una derrota. ¿Qué fue lo que más le gustó en este partido principalmente en cuanto a la actitud desde el arranque?

- Sumamente importante después de haber tenido una derrota, jugar y que el equipo no decaiga. Entonces, creo que la jerarquía y los jugadores de jerarquía de este equipo han tenido la fortaleza para saber que este era un partido muy importante para nosotros. Volver a nuestra esencia, en un partido, en una cancha donde se puede desarrollar buen fútbol y lo hicimos de esa manera.

“Fuimos contundentes, fuimos agresivos, hicimos un buen partido y eso se vio reflejado en el marcador y eso era lo importante, venir a este partido, ganarlo y ganarlo de buena forma”.

- ¿Cómo hizo para que no pesara lo mental, pese a la derrota en Nicoya?

- Para nosotros era importante después de una derrota ir y jugar en nuestro estadio, ganar el partido y ganarlo de buena forma, siendo contundentes. Eso es muy importante para nosotros, porque mentalmente te sigue preparando, que a pesar de que no tuviste un buen partido, o tuviste un empate o una derrota, o no jugaste un buen partido y ganaste, mentalmente el equipo sigue fuerte. Así que sigamos por esa línea, trabajando día a día con la gente que nosotros tenemos en el día a día.

- ¿Qué se trabajó en lo mental durante esta última semana?

- No es de esta semana, es que se viene trabajando desde la temporada anterior, que se insertó nuevamente David Wais y está la parte técnica, la parte física, la parte mental y hay una organización, hay un orden, que venimos trabajando con un proceso, que es lo más importante.

“Priorizamos los detalles, qué nos hace falta, qué podemos mejorar y siempre hay situaciones donde en la parte mental interviene David para priorizar lo mental y seguir avanzando”.

- ¿Por qué no estuvo Leonardo Menjívar en convocatoria?

- No hablo mucho de la parte individual, son decisiones como con Yael López, Michael Barrantes; no estaba al 100% y por eso no fue partícipe. Venimos con las recuperaciones de Suhander Zúñiga y Anthony Hernández. Somos un equipo, todos trabajamos duro y después tenemos que tomar decisiones.

- ¿Le extraña que Carlos Mora no sea legionario?

- No hablo mucho de la parte individual, le tocó convertir tres goles y acá no importa si lo hace Johan Venegas, si lo hace Carlos Mora, si lo hace Aarón Suárez o si lo hace Giancarlo González. Siempre es beneficio para el equipo. Contento por él, por haber convertido, es importante, pero todo a su tiempo. Seguirá trabajando duro como lo viene haciendo y seguramente al trabajar de esa manera y teniendo anotaciones como varios de nuestros jugadores, seguramente tendrá chance de que lo puedan valorar y ver para jugar afuera.

- ¿Qué puede decir del regreso de Celso Borges?

- Bien, venía de no participar en dos o tres juegos y es importante tenerlo de regreso. Así que hizo un buen partido, se sintió bien y eso es importante para nosotros.

- El jueves arranca la serie de cuartos de final contra Cartaginés en la Copa Centroamericana de Concacaf. ¿Qué puede decir de eso?

- Lo importante es recuperar a todos los jugadores, venimos con muchos partidos cada tres días. Sabemos que va a ser una serie difícil, complicada. Tenemos el primer partido en la cancha de Cartaginés y hay que tratar de recuperar a todos los jugadores, trabajar bien el partido, hacer un buen juego allá y plantarnos para ganar.

- ¿Cómo está emocionalmente Freddy Góndola? Se vio una imagen del futbolista cuando se le salen unas lágrimas y durante el partido alguna gente se mete con él. ¿Cómo nota la parte humana o psicológica de él?

- La verdad que la situación que me estás comentando yo no la noté, pero bueno, sabe que tenemos el apoyo de cada uno de nosotros, de los jugadores, del cuerpo técnico, del staff, de toda la institución hacia las personas que necesitan el apoyo en los momentos difíciles o importantes también.

“De esa situación que me comentás, seguramente tendrá todo nuestro apoyo. Lo importante es que trabaja duro día a día, se esfuerza y como todo, a veces le pueden salir las cosas y a veces no. Pero lo que nosotros valoramos es siempre el esfuerzo, la dedicación, el día a día de trabajo. Seguirá por la misma línea y tendrá el apoyo de todos nosotros”.

- ¿Cuánto trabaja en el entrenamiento la generación de sociedades o si es por capacidad individual de los jugadores?

- Como hay tan pocos días para trabajar, jugamos cada tres o cuatro días, lo que hacemos nosotros es dedicarle a la parte táctica con todos los cortes de video porque no tenemos casi días para trabajar una semana completa. Entonces, es video, los cortes ofensiva y defensivamente, la estrategia del partido y después llevarlo a la cancha.

“Claro que le damos muchísima importancia, porque es la identidad nuestra, es nuestro modelo, nuestra esencia, nuestra idea. Y vemos si tenemos que fortalecerlo, mejorarlo o seguir con lo que estamos haciendo bien”.

- ¿Qué puede decir de Miguel Ajú? ¿Y de Leonel Moreira, que tuvo buenas intervenciones, pero un error les costó el partido en Guanacaste?

- Ajú tuvo dos intervenciones muy buenas para nosotros, a pesar de que el partido lo controlamos, fuimos superiores, pero como digo, han participado los dos, tenemos dos arqueros de buen nivel. A veces se resalta lo negativo y yo lo dije terminando el partido contra Guanacasteca, hay que reconocer también cuántas veces nos salvaron, tanto Ajú como Leo.

“Claro que van a tener el apoyo nuestro, de los compañeros, independientemente, son seres humanos y todos podemos cometer algún error como jugadores, portero, nosotros en el cuerpo técnico.

“Acá lo importante es apoyarnos entre nosotros, seguir unidos como estamos, trabajar como lo estamos haciendo, de la misma manera en la que arrancamos la pretemporada y seguir por esa línea”.

- ¿Qué puede exigirle más a la Liga?

- Nosotros somos de exigir siempre, independientemente si estamos arriba en el marcador, arriba en la tabla. No hemos ganado nada, entonces la exigencia tiene que estar constante. Nadie se puede relajar porque hay mucha competitividad interna. Creo que nadie tiene la mentalidad para relajarse.

“Nosotros somos los primeros que estamos ahí para seguir exigiendo, para no conformarse con lo que estamos haciendo hasta el momento. El grupo, el equipo lo ha entendido de esa manera y entonces a los que les toque jugar se exigen full time y por eso siempre el agradecimiento de parte mía, del staff, del cuerpo técnico y la institución por el gran esfuerzo y la dedicación, la disposición, la actitud para seguir trabajando duro y peleando arriba en la tabla”.

- ¿Qué tan bien le hace a Alajuelense que los otros clubes también anden bien y no les permita relajarse?

- El campeonato ha sido competitivo, independientemente de la tabla de posiciones, son partidos muy disputados, muy peleados. Justo el tema de goles lo hablé con algunos jugadores, que este torneo se han visto muy buenos goles y eso es importante para el fútbol de Costa Rica, que eso es lo que pretendemos.

“Nosotros tenemos la responsabilidad como cuerpo técnico, de estar exigiendo al jugador para sacar su máximo de su potencial y darle un beneficio al país con los que puedan representar a la Selección”.

“Eso es importante y que los demás equipos sigan trabajando duro como lo están haciendo, que sean competitivos. Eso hace que se eleve el nivel del fútbol nacional”.

- Se ven sociedades entre Ian Lawrence y Carlos Mora, así como con Carlos Martínez y Joel Campbell. ¿Qué tanto se trabaja eso para ir al ataque?

- Le dedicamos mucho tiempo a la parte de estrategia, a la parte táctica porque no tenemos semanas completas y nosotros tenemos una línea, una idea, una esencia y realmente trabajamos sobre esa línea, independientemente del sistema del rival. Después valoraremos la estrategia del partido para las asociaciones que tengamos que tener y que sean las indicadas, acorde con lo que preparamos para el partido.

- Cuando se le criticaba al equipo, usted hacía un llamado a la calma porque estaba planificado sufrir en el inicio del torneo. ¿Qué siente hoy? ¿En qué momento están?

- Lo comenté en su momento, lo que pasa es que hay que entender que nosotros no tuvimos 13 jugadores en pretemporada. Entonces cómo voy a exigir que tengamos un excelente funcionamiento si realmente no habían entrenado con nosotros, si no tuvieron pretemporada.

“A veces cuando uno da las explicaciones, no son las excusas, sino es la realidad. Y yo no puedo pretender que vengan 13 jugadores con el entendimiento del juego. Seguramente había que seguir trabajando, había que seguir pasando los partidos y de a poco iríamos con la capacidad y la competitividad de nuestros jugadores, desarrollar lo que pretendemos.

“Es tratar de tener un buen funcionamiento, ganar los partidos contundentemente como en este partido y en otras ocasiones. Siempre el rival juega, respetamos al rival. A veces no lo podemos desarrollar por el rival o porque nosotros no tuvimos un buen día, no tuvimos un buen partido, pero eso no significa que no sigamos trabajando por la misma línea.

“Y seguir perfeccionando, son detalles ahora, que la generalidad está y seguir aportando día a día, partido a partido para que podamos dar un poco más de lo que estamos dando”.

