Carlos Barahona se aleja cada vez más de Cartaginés: ¿su futuro está en Saprissa?

Si quedaba alguna duda, ahora es más que claro que el futuro del joven defensor Carlos Barahona no está en el Cartaginés. El futbolista que llegó a los 12 años al conjunto brumoso emitió un comunicado en el que se interpreta con facilidad que en junio (incluso antes) dejará la institución en la que se formó; es más, hasta contradijo las versiones de los blanquiazules.

Cartaginés corre el riesgo de perder a un jugador que llegó de 12 años al club

Barahona termina contrato con los centenarios al finalizar el Torneo de Clausura 2023 y extraoficialmente se maneja que ya acordó su fichaje con Saprissa. Luego de publicar en sus redes sociales su versión, el rumor toma muchísima más fuerza.

Carlos Barahona dio su posición oficial sobre su situación en el Cartaginés. Foto: Facebook.

“Será un profesional hasta el último día como jugador del Cartaginés, una institución que quiero y respeto por todo lo que me dio como futbolista. Así mismo, me gustaría que se respetara la decisión que tomé con mi futuro futbolístico”, detalló el jugador.

El zaguero de 20 años quedó fuera de convocatoria para los primeros dos partidos del certamen y aunque Paulo César Wanchope y la propia dirigencia manifestaron que se debíaque viene saliendo de una lesión, el oriundo de Oreamuno de Cartago desmintió esto.

“Durante los últimos días han surgido noticias sobre mi estado físico y mi futuro. Quisiera comunicar que me encuentro al 100% y mi ausencia se debe a motivos extra cancha”, añadió.

Barahona, quien puede jugar de central, lateral derecho e izquierdo, es representado por Andrés Imperiale, quien defendió la camiseta de los tibaseños tiempo atrás.

Si bien Imperiale desmintió que tengan un contrato firmado con el Monstruo, lo que está clarísimo es que no seguirá con el conjunto de la Vieja Metrópoli.

El jugador insistió en que tratará de ganarse un cupo y tener minutos con Cartaginés en el presente campeonato. Otra alternativa sería que la directiva brumosa lo deje marcharse antes, si se da una negociación con la S, pero de momento no parece factible. El ambiente no es el mejor.

“Si un jugador no quiere estar, no tengo problema con eso. La importancia de los jugadores uno la valora, pero tiene sus límites. Carlos tiene la oferta desde hace días. Ha dejado pasar el tiempo. No es él, pero no quiero entrar en controversia con su representante. Aquí pasa que hay representantes que tienen un color y buscan favorecer ese color del que son”, dijo el presidente blanquiazul, Leonardo Vargas, a Radio Columbia.