Cartaginés corre el riesgo de perder a un jugador que llegó de 12 años al club

Llegó al club cuando tenía solo 12 años, pasó por todas las divisiones menores, se formó en el equipo de su provincia y de sus amores; incluso, cumplió el sueño de ser campeón con Cartaginés.

En resumen, Carlos Barahona es uno de los canteranos brumosos que cumplió todo el ciclo y tiene el perfil para ser exportado, pero los blanquiazules corren el riesgo de perderlo sin un gran beneficio.

Cartaginés encontró en la adversidad una luz en su cantera

A este futbolista, de 20 años y oriundo de Oreamuno de Cartago, se le vence contrato a mediados del 2023, es decir, quedará libre al finalizar el Torneo de Clausura 2023 y desde ya tiene la opción de firmar con cualquier otro interesado, si así lo decide.

Los de la Vieja Metrópoli han intentado llegar a un acuerdo con él, pero aún no se concreta y los rumores sobre su salida hacia otro club de Costa Rica circulan con mucha fuerza.

Es más, Saprissa sería uno de los principales postores para hacerse con este defensor, quien puede jugar como central, lateral derecho o izquierdo.

El propio técnico de los centenarios, Paulo César Wanchope, tuvo que aclarar que hay mucha especulación sobre el futuro del zaguero, pero no por esto lo dejó fuera el pasado domingo, del duelo ante Pérez Zeledón.

El defensor de Cartaginés Carlos Barahona (con balón) debutó con los brumosos en octubre del 2020. Barahona acumula 67 partidos en Primera División y cuatro goles. (Cartaginés)

“Barahona tuvo una lesión en un partido de Copa, regresó, está entrenando y lo queremos llevar poco a poco. Obviamente, hay una especulación sobre su futuro; está en temas contractuales que deberá hablar con la administración. Él ha estado entrenando muy bien, lleva casi dos semanas de lleno con el equipo, pero tenemos una planilla importante y amplia, así que no lo queríamos arriesgar”, explicó Wanchope.

Si bien, desde el 2022 el propio Barahona y la dirigencia de Cartaginés señalaron a La Nación que estaban negociando para renovar, aún no logran el acuerdo. El representante del jugador es un viejo conocido de los tibaseños, Andrés Imperiale, quien reiteró que tampoco han firmado con el Monstruo y que están analizando las opciones.

Imperiale comentó en declaraciones a Radio Columbia que en diciembre llegó una oferta del exterior, pero los brumosos no la aceptaron.

Según el agente, desde finales del año anterior presentaron una propuesta a los blanquiazules para la permanencia de Carlos, aunque por ahora no hay una respuesta definitiva.

“Es una realidad que hay intereses; Saprissa es uno de los equipos más interesados pero aún nada cerrado. Incluso en diciembre llevamos a la mesa una oportunidad del fútbol de Europa pero el Cartaginés no la quiso aprovechar y sabiendo que en seis meses el jugador queda libre y se podría ir, pero bueno, entiendo que Cartaginés quiere retenerlo y contar con él”, señaló el representante.

Imperiale enfatizó en que no piensan presionar para marcharse de inmediato a otro equipo nacional, pese a que el periodo de inscripciones del Clausura 2023 cierra el 31 de enero.

Por ahora, se plantean cumplir contrato y ser profesionales. Así mismo, comentó que no descartan quedarse en Cartaginés, no obstante, de momento no hay nada oficial.