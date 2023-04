Bryan Segura se sacude de acusación sobre proferir insultos racistas a rival

El guardameta del Herediano, Bryan Segura Cruz, se sacudió de las acusaciones por supuestos insultos racistas contra el jugador del Santos de Guápiles, Carlos Rivera, según dio a conocer el técnico santista Rándall Row tras el compromiso que el cuadro guapileño derrotó 2-1 al conjunto florense.

“Normalmente no me gusta tocar estas cosas, pero no lo puedo dejar pasar en este momento. A Carlos Rivera lo trataron como negro hijup… y fue el portero del Herediano el que le dijo así”, comento el timonel del Santos, en conferencia de prensa, luego del juego realizado en el estadio Ebal Rodríguez.

El guardameta rojiamarillo, en un comunicado de prensa, explicó que nunca ofendió a Rivera y aseguró que es totalmente falsa la afirmación.

“Tras las declaraciones dadas por el señor Rándall Row (entrenador del Santos de Guápiles) sobre un supuesto insulto racista de mi persona hacia el jugador Carlos Rivera, quiero aclarar que esto es rotundamente falso. No voy a dejar que se manche mi nombre ante esta declaración infundada y tendenciosa expresada por el señor Row”, indicó Segura en el comunicado.

De acuerdo con el arquero, cuenta con bases suficientes para desacreditar las afirmaciones del estratega santista.

“En dicha jugada, en la transmisión de la televisión, se puede apreciar donde el árbitro central Ricardo Montero se encuentra a pocos metros de distancia. Él observó todo y lo que procedió fue a sacar la tarjeta amarilla para ambos jugadores, situación que se confirmó en el informe arbitral como antideportiva de ambas partes por ‘encararse en el terreno de juego’”, añadió Segura.

Row manifestó que hasta los propios futbolistas del Herediano se molestaron con Segura por lo que en apariencia se dio. Sin embargo, aunque sucedió un altercado al final del duelo entre Waylon Francis y otro compañero, no hay certeza de que fuera por esta situación.

Precisamente el arquero en su defensa comentó: “También es importante recalcar que la situación al final del juego con Waylon Francis no tuvo que ver absolutamente en nada con la opción que señaló Rándall”, insistió Segura.

El cuidapalos en sus redes sociales lamentó las declaraciones expresadas el domingo, las cuales aseguró que no reflejan en nada sus valores como persona y profesional.

“Las personas que me conocen pueden dar fe de que nunca he aprobado las prácticas racistas en el fútbol ni en cualquier otro lugar. Estoy confiado en que la verdad prevalecerá y los hechos demostrarán la falsedad de las aseveraciones realizadas con la intención de dañar mi imagen y mi honor”, dijo Segura.