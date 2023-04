Santos denuncia insulto racista de portero de Herediano

Rándall Row, técnico del Santos, suele ser una persona tranquila y alejada de todo tipo de polémicas, pero no se pudo contener y levantó la voz ante lo que supuestamente hizo el portero de Herediano, Bryan Segura.

Row denunció que el meta florense profirió insultos racistas contra el jugador guapileño Carlos Rivera. Y es que cerca del minuto 90 Rivera y Segura tuvieron un choque y luego se observó la reacción del santista, ante algo que le dijo el rojiamarillo.

💥 ¡Durísima! La denuncia de Randall Row por insulto racista de Bryan Segura pic.twitter.com/Vu5F7LmamG — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 9, 2023

“Normalmente no me gusta tocar estas cosas, pero no lo puedo dejar pasar en este momento. A Carlos Rivera los trataron como negro hijup… y fue el portero del Herediano el que le dijo así”, comento el timonel del Santos, tras el partido en el que su equipo se impuso 2 a 1 en el Ebal Rodríguez.

Según el estratega, su futbolista terminó llorando en el camerino y lo vio muy afectado por la situación.

“Carlos estaba llorando. Me extrañó su actitud cuando se paró de inmediato en la cancha y encaró al portero de Herediano, porque él es muy tranquilo, es de los más pasivos del grupo. Es un muchacho muy sano y me dolió mucho verlo llorando... Segura le dijo así, negro hijuep… levántese”, añadió.

Rándall Row, técnico del Santos, se mostró muy molesto con el portero de Herediano, Bryan Segura. (Rafael Pacheco Granados)

El árbitro Ricardo Montero observó la discusión que tuvieron los dos jugadores e incluso los amonestó. Sin embargo, hay que esperar su reporte para conocer si escuchó lo que denunció Row.

No se pudo conocer la versión del meta, ya que al terminar el compromiso el club florense salió rápido del estadio. Así mismo, nadie del equipo dio una versión oficial hasta ahora.

De momento es la palabra de Rivera y Rándall, contra lo que puedan señalar los florenses. Eso sí, el asunto no va a quedar ahí.

“Es un tema que nos duele a todos que pase y los jugadores no están exentos. Voy a hablar esto que ocurrió con el gerente y el presidente, porque si está para unos, está para todos. Hace días venimos hablando del tema y qué estamos aprendiendo y qué aprenden los jugadores. Hay que tener respeto y de verdad que me duele por Carlos, porque es un panameño que está solo acá”, detalló el timonel.

Según Row, hasta los propios futbolistas de Herediano se molestaron con Segura por lo que en apariencia se dio. Sin embargo, aunque se dio un altercado a final entre Waylon Francis y otro compañero, no hay certeza de que fuera por esta situación.