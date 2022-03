Bryan Ruiz sonríe al recordar instante en el que ‘tumbó' a Hugo Cruz

Bryan Ruiz Bryan Ruiz jugó el partido completo contra San Carlos. (Prensa Alajuelense)

El partido entre San Carlos y Alajuelense en Ciudad Quesada dejó algo más que un punto para cada equipo. Ahí se presentó lo que con el paso de los años posiblemente sea contado como una anécdota por Bryan Ruiz o por Hugo Cruz.

No pasó nada y en realidad sí ocurrió mucho, tanto que el capitán de la Liga y el silbatero central del partido de inmediato se estaban riendo, tal y como lo captaron las cámaras de Tigo Sports.

Todo podría decirse que Bryan Ruiz tumbó a Hugo Cruz, o en términos populares, que el volante se llevó en banda al árbitro.

“Fue una jugada circunstancial, la tomamos con mucho humor. Yo iba a presionar y Hugo estaba enfrente, no lo vi y caímos los dos. Nos levantamos rápidamente y la jugada inclusive siguió y ni siquiera se tuvo que parar. Fue una parte circunstancial del partido”, manifestó Ruiz luego de sonreír al recibir una consulta referente a esa situación que le dio una pincelada de humor al juego.

Antes de marcharse a la Selección Nacional para encarar los últimos partidos de la eliminatoria mundialista, Ruiz dijo que los empates contra Herediano y San Carlos fueron positivos, porque “nos mantienen de líderes y eso es importante para nosotros”.

También analizó que él ha visto un torneo muy parejo y asegura que le alegra ver equipos como San Carlos, Guadalupe, el mismo Cartaginés practicando buen f́útbol, al igual que Alajuelense.

“El que puede analizar el partido, tácticamente fue muy táctico, con mucha dinámica por parte de los dos equipos y eso hace que el torneo esté así de parejo. Estamos claros de que Saprissa y Heredia que son tradicionales de estar ahí arriba están teniendo un inicio difícil, pero es parte de la competencia que ha demostrado este torneo”, citó.

Y agregó: “Nosotros si bien es cierto seguimos siendo líderes, estamos pegados ahí con otros equipos que han hecho bien las cosas. Va a ser un torneo cerrado hasta el final. De nuestra parte tenemos que seguir líderes e intentar ahora que volvemos a casa después del parón por la Selección, ganar los partidos en casa”.

Para que haya más intensidad y mayor dinámica, considera que deberían darse más juegos como el protagonizado por San Carlos y Alajuelense.

“Equipos que salen a buscar el partido, ningún equipo se tira a perder tiempo, usted ve en otros equipos que el portero se tira siete minutos en un partido y eso resta dinámica e intensidad y capaz que cuando vamos a nivel internacional lo estamos pagando”.

Para él, los árbitros también deben intentar mejorar esa dinámica dejando jugar, no pitando todo, porque está convencido de que eso ayudará.

“Depende de la mentalidad del jugador, que me levanto y sigo jugando. No es tirarse y fingir una lesión, que hay equipos que lo siguen haciendo y otros intentamos irlo sacando”.

Algunas personas consideran que el parón del torneo era innecesario, pero él como capitán de Alajuelense y como capitán de la ‘Tricolor’ explica que es difícil dar una solución.

“Si bien es cierto el parón capaz que puede perjudicar a los equipos que veníamos con ritmo, pero está claro que la prioridad ahora es la Selección y todos los equipos entendieron y eso. Todos queremos ir al Mundial y fue la mejor estrategia la que se planteó y la que se va utilizar para intentar clasificar al Mundial en una eliminatoria que ha sido muy complicada, pero que en la parte final nos hemos metido de lleno y sabemos la importancia de estos tres partidos”, subrayó.

Además, considera que todos los clubes saben la importancia para el fútbol nacional de que la Selección vaya al Mundial.

“Si bien puede perjudicar un poco a los equipos, yo creo que hay que poner la prioridad en la Selección este mes”.

Personalmente, Ruiz acude a este llamado con más ritmo de competencia, porque ha tenido más regularidad con Alajuelense.

“Yo no voy a decir que estoy súper bien o súper mal, simple y sencillamente soy un jugador más de la Selección, que en algún momento he jugado más, he jugado menos e igualmente en la Liga. Yo creo que de mi parte he intentado siempre dar mi mejor esfuerzo. Los entrenadores son los que al final deciden y capaz que me he sentido bien, pero el entrenador por diferentes circunstancias decide no ponerme y es parte del fútbol”.

Además dijo que de su parte está haciendo su mejor esfuerzo en la Liga y en la Selección.

“Es claro que llego con más minutos y eso me puede ayudar a sentirme mejor físicamente y vamos a intentar, sea poco o mucho, lo que el profesor decida, ayudar a la Selección a clasificar”, finalizó un Bryan Ruiz que en San Carlos coleccionó una anécdota para siempre con Hugo Cruz.