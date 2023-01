Bryan Ruiz se retiró, pero su influencia sigue en el camerino de Alajuelense

Bryan Ruiz se retiró del fútbol profesional y la camisa ‘10′ quedó entre la lista de dorsales disponibles en el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense.

¿Quién usará esa camisa tan simbólica? La Liga acababa de ganarle un amistoso no tan amistoso al FC Twente de Países Bajos el 21 de diciembre y al hacérsele la consulta, Alex López fue el primero en dar una sugerencia, que luego fue acogida por todos.

“Mi forma de pensar es que el número 10 deberían retirarlo por un tiempo, porque creo que Bryan es un ídolo para esta afición y debemos de darle el respeto que se merece”, afirmó Alex López, cuatro días después de lo que fue el partido de despedida de Ruiz.

La casaca rojinegra 10 está disponible y varios jugadores han cambiado de número, pero nadie la eligió. En realidad sí, pero a manera de broma y al recordarlo, a todos los futbolistas del equipo les da risa.

“Entre compañeros se vacila, pero el número 10 no se va a utilizar. No sé por cuánto tiempo. Fue una directriz creo”, mencionó Aarón Suárez en medio de risas.

“Al final, para mí el número no juega y me gusta mucho el 25. Si en algún momento me dan el número 10 no me voy a poner a decir que no, pero el 25 fue el número que me dieron cuando me subieron a Primera y la verdad que me gusta bastante”.

Johan Venegas aclaró por qué es que a casi todos les da risa al recordar lo que pasó con los números, principalmente con el 10 que Bryan Ruiz dejó libre.

“Bromeamos ahí, mandaron la lista y ahí cada uno iba diciendo: ‘Yo lo uso, yo lo uso, yo lo uso...’ y era en broma. Al final sabemos que ese número lo usó un histórico del fútbol nacional, de la Liga y como lo conversamos, por respeto ese número no se puede usar durante quién sabe cuánto tiempo. Significa mucho para nosotros, para la institución y para todo el liguismo”, sostuvo Johan Venegas.

Destacó que aunque ya no esté ahí, en el día a día con ellos, en la Liga todos tienen muy claro el peso de ‘El Capi’, por lo profesional que fue no solo en su regreso con Alajuelense, sino durante su carrera.

Venegas agregó que más allá del excelente jugador que fue, cataloga a Ruiz como una gran persona.

“La verdad es que se siente un poco el vacío de no tener a ese referente del fútbol de Costa Rica, uno de los jugadores históricos. Está en el top 3 o top 5 de los jugadores históricos del país y se siente ese vacío, pero es parte del fútbol, conforme vayan pasando los años irán saliendo jugadores y desearle lo mejor en esta nueva etapa”.

Eso sí, aunque ya después del partido de despedida Bryan Ruiz optó por alejarse del ojo público para disfrutar de unas vacaciones con su familia, Johan Venegas confía en que no pasará mucho tiempo para verlo ligado al fútbol desde algún rol que él elija.

“Le tengo mucha fe al capi de que va a ser una de las personas que va a ayudar a cambiar nuestro fútbol”, sentenció.

¿Entrenador o gerente? El atacante de Alajuelense no encontró la respuesta, porque para empezar es algo que ni el propio Bryan Ruiz tiene claro.

Venegas aseguró que lo que sí puede decir con conocimiento de causa es que el excapitán de la Liga y de la Selección Nacional es una persona que busca prepararse siempre y que desde hace años lo viene haciendo.

“Sea lo que sea que haga, le deseo lo mejor, porque es una gran persona, es un gran jugador y yo tengo muy presente que a las buenas personas siempre les va bien en la vida. Sé que lo que vaya a emprender, Dios lo va a acompañar y será de mucho éxito para él. Esperemos que sea en el fútbol para que el fútbol de Costa Rica evolucione, avance y desearle lo mejor”.

Alexis Gamboa también es del criterio que esa camisa 10 debe retirarse y no usarse por mucho tiempo.

“Bryan ha sido un ejemplo para todos. Nos ha apoyado siempre y por respeto a él creo que no se va a usar. La verdad es que no sé, porque eso lo maneja la gerencia, ya es cosa de ellos, pero para mí en lo personal creo que no se va a usar”, subrayó Alexis Gamboa.

Algunos integrantes de la Liga cambiaron su número, como Josimar Alcócer. Y lo hizo, por un compañero recién llegado.

“En el camerino, Juan Luis (Pérez) me dijo que si le podía dar el número 19 y entonces yo acepté. Entre los que estaban disponibles se encontraba el 7, que es un número que me gusta. Desde pequeño me ha gustado y lo he usado muchas veces en la Selección”, contó Josimar Alcócer.

Otro futbolista de Alajuelense que portará un dorsal distinto es Giancarlo González. Pipo liberó el 22 y ahora usará el 26.

“Fue un número bonito con el que debuté, aparte de que fue un debut no particular para un central con gol, entonces es un número que siento que me ha dado bastante y por qué no volver ahora en mis últimos torneos en el fútbol a un número que me gusta”, destacó Giancarlo González.

A estas alturas, él se toma las cosas con calma, pero con ilusión. No sabe cuánto tiempo más jugará y quiere ir año a año.

“Tengo firmado el 2023, tengo el compromiso de venir acá a dar lo mejor de mí día a día y obviamente en diciembre cuando termine el año voy a ver cómo me siento mentalmente y físicamente para seguir, o para hacerme a un lado”, aseveró el defensa que es uno de los capitanes de la Liga.