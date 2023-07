Bryan Ruiz: ‘De nada sirve tampoco tener un ADN liguista que no rinde en la cancha’

Bryan Ruiz trabaja con el futuro de Alajuelense, con esos cachorros de la U-17 que disfrutan tenerlo a él como entrenador y de los que él mismo aprende a diario en esta nueva etapa en el banquillo; pero a la vez tiene muchas expectativas con lo que pueda hacer el primer equipo en este segundo semestre del año.

“La Liga ha hecho contrataciones y se está preparando para el mismo reto de todos los semestres, que es ser campeón. Nos ha costado en los últimos torneos, pero aquí la consigna siempre es la misma: hay que ser campeón, hay que luchar por eso, se ha preparado la plantilla para ayudar al profesor a tener lo que él necesita y ojalá que se pueda conseguir”, aseguró Bryan Ruiz.

El equipo tiene gente de la casa, pero también cuenta con futbolistas de pasado morado, incluidos dos de los refuerzos que llegaron en este mercado, como Joel Campbell y Michael Barrantes.

Incluso, el último fue muy claro en su presentación oficial al afirmar: “Soy saprissista, pero hoy me debo a una institución que me abre las puertas”, dejando muy claro que es muy profesional, que está feliz con esta oportunidad en la Liga y que eso se verá en la cancha.

Según Bryan Ruiz, el tema del ADN del que tanto hablan algunos, en realidad pasa a un segundo plano y explicó por qué lo considera así.

“Yo lo que siento es que sea ADN liguista o de afuera, el jugador que venga tiene que dar su mayor esfuerzo por ganar. De nada sirve tampoco tener un ADN liguista que no rinde en la cancha y no se hace lo que se necesita.

”Necesitamos tener jugadores que rindan y aquí hay jugadores que puede que no hayan estado en la liga menor de Alajuelense, pero que hacen su mejor esfuerzo y es como si fueran al final liguistas de toda la vida y puede haber otros que sean liguistas de toda la vida y que vengan aquí y en los entrenamientos no corran y no hagan las cosas como tienen que hacerlas y se note en los partidos”.

A raíz de esas palabras, el excapitán de la Liga insistió en que está convencido de que independientemente del jugador que llegue al club, sea liguista o no, debe realizar su mayor esfuerzo y aporte para ganar el campeonato, que es lo que la afición necesita.

“Tener a Joel en la Liga es un lujo para cualquier equipo en Costa Rica y hay que aprovecharlo. Ojalá dé su mejor esfuerzo, mantenga un muy buen nivel en todo el tiempo que esté aquí en la Liga y le ayude a la Liga a clasificar primero y luego en esas instancias finales, que es donde más ha costado”.

Mientras atendía a los diferentes medios de comunicación en ese concurrido Media Day que se efectuó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela, Bryan Ruiz hizo otro señalamiento.

“El que diga que el CAR no ayuda, no conoce de fútbol. Aquí los jóvenes tienen todas las condiciones para crecer, se utiliza para ayudar a otras instituciones también para que tengan entrenamientos o partidos aquí”.

Dijo que a muchos jugadores les encantaría estar ahí. Además, contó que tuvieron unas visorías con una cantidad impresionante de talentos.

“El jugador tiene que ser consciente de la oportunidad que tiene y los entrenadores que estamos aquí también, por la responsabilidad que conlleva guiar a estos chicos”.

De lo que ha visto, mencionó que son jovencitos que todos necesitan pulir algunas cosas.

“Unos están mejor que otros, pero todos necesitan mejorar cosas y lo nuestro es trabajar con ellos para ayudarles. Tengo apenas una semana trabajando con ellos y creo que hemos visto chicos con mucha calidad, otros con menos calidad pero con mucha disciplina y eso también es importante”.

Dirigirlos es algo que le está gustando, quizás más que esa faceta que tuvo recientemente de comentarista en una cadena internacional, analizando la Copa Oro.

“Es una etapa que estoy disfrutando, que también es de aprendizaje. Así como intentamos ayudar a los chicos, ellos sin darse cuenta me van enseñando a mí también, así como el mismo director de liga menor. Aprendemos de todos, porque para mí es una etapa nueva”.

Reiteró lo que había dicho en otras oportunidades. Él es el primero en tener muy claro que el hecho de que haya sido un buen futbolista no significa que vaya a ser un buen entrenador.

“Puede que no lo sea, o que no sea entrenador del todo, son cosas que uno tiene que ir probando y darse cuenta de en qué puede aportar”.

Y está poniendo mucho de su parte, porque en ese equipo que dirige aún hay tiempo de corregir deficiencias técnicas. Mejor que nadie sabe que ese es el momento ideal para hacerlo.

“Muchas veces son detalles mínimos, pero que les ayuda a ellos en la cancha a tener más tiempo para tomar una decisión y ellos tienen que irse dando cuenta, no solo corregir y hacerlo porque sí, sino es que ellos entiendan el porqué de la situación”.

Bryan Ruiz está poniendo en práctica la teoría de esa preparación que lleva, pero será con el tiempo que sepa si realmente quiere especializarse como técnico, o si incursiona también en otras áreas del fútbol, como ser gerente en algún momento.

