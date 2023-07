Michael Barrantes: ‘Soy saprissista, pero hoy me debo a una institución que me abre las puertas’

A falta de una semana para el inicio del Apertura 2023, Alajuelense efectuó un concurrido ‘Día de Medios’ en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Además, el director deportivo Javier Santamaría hizo la presentación oficial de los refuerzos del equipo masculino.

Fue la primera vez en la que Michael Barrantes emitió declaraciones como futbolista de la Liga. Junto a él también estaban Joshua Navarro, Guillermo Villalobos y Daniel Chacón.

Barrantes usará el dorsal 31 en Alajuelense y fue uno de los futbolistas que recibió más consultas.

- A algún sector del liguismo no le agradó que usted llegara por su pasado saprissista, por algunas declaraciones que usted dio en algún momento, hasta unas imágenes en el Morera Soto donde se tocaba el escudo. ¿Cómo hacerlos olvidar eso?

- ¿Cómo hacerlo? Sencillo, como lo hice en Cartago, en Grecia, como cuando regresé al país. Voy a ser muy sincero y espero que lo entiendan, porque siempre he sido así y no tengo ningún problema. Hoy por hoy, la gente sabe que fui saprissista, o que soy saprissista, pero hoy me debo a una institución que me abre las puertas.

“Hoy me debo a Liga Deportiva Alajuelense y yo sé que no voy a engañar a la gente, no puedo decir que soy liguista en diez días o cuatro semanas que llevo de estar acá, pero sé lo que soy, que soy un gran profesional, que es lo que me ha caracterizado en toda mi carrera.

“Hoy me debo a la institución, a Alajuelense. Y con todos esos aficionados, cómo es la única forma de hacerlo, ganando títulos, esforzándome al máximo, trabajando en la cancha, no dando una bola por perdida, peleando con quien sea como siempre he peleado con quien sea dentro de la cancha y ese es mi trabajo, estoy contento, estoy agradecido.

“Es una gran responsabilidad la que tengo hoy, porque cuando no vayan a salir los resultados me imagino que voy a ser el primer señalado, pero gracias a Dios, la experiencia, todo lo que mis compañeros han aportado en todo este tiempo de trabajo que llevo en este tiempo de profesión, me han enseñado a ser más profesional.

“Tengo lomo para aceptar las críticas, no hay ningún problema, por eso lo hablo así de frente, no me voy a meter en la polémica, entiendo que mucha afición no estaba agradada con mi llegada.

“Desde el miércoles contra Santos, espero en Dios y trabajo para ser titular, con el respeto de mis compañeros, demostrar por qué estoy aquí, por qué fui contratado por Liga Deportiva Alajuelense y la única forma es trabajando, es sacrificándome, es ayudando a los compañeros, es ganando partidos, aportando desde el lugar que tenga que aportar.

“Los colores se ganan, el respeto se gana, la admiración se gana, el profesionalismo es el que da todo eso. Estoy contento, estoy orgulloso e ilusionado por estar en esta nueva etapa de mi carrera, por representar estos colores y estoy seguro de que lo voy a hacer, al igual que la ayuda que mis compañeros me den más el entorno de la institución y los aficionados especialmente, vamos a hacer las cosas de la mejor manera”.

- ¿Cómo tomó el terminar contrato y que le llegara una llamada de Alajuelense?

- Muy ilusionado, porque salgo de una institución en la que aporté muchísimo y se me presenta esta gran posibilidad, esta gran oportunidad de venir a Liga Deportiva Alajuelense, que nunca está de más decir que es un equipo grande. Es el equipo grande de Costa Rica y espero aportarle mi granito de arena en todo el sentido de la palabra para poder hacer esta institución aún más grande.

- ¿Tiene un ingrediente especial llevar el número 31 de la Liga por el objetivo que se trazan?

- Es la sensación más linda que he experimentado, porque llego a una gran institución, donde espero en Dios podamos reunir todos los condimentos y hacerla más grande. Lógicamente hacer más grande el número que he cargado en mi espalda durante mucho tiempo.

- ¿Qué sentimiento tiene de todo lo que se habla por su edad?

- Yo estoy muy ilusionado, lógicamente muy agradecido con la institución rojinegra por abrirme las puertas, por darme todas estas posibilidades, todas estas facilidades para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir aportando y desarrollándome como profesional, como siempre lo he hecho, en todos los equipos que he estado.

“Me siento muy halagado de poder vestir esta camiseta y espero y estoy completamente seguro de que lo voy a hacer de buena forma, igual que mis compañeros. Deseoso de que ya arranque el torneo para poderla vestir dentro del verde, como decimos nosotros , que es donde más vale. Y poder plasmar el porqué la Junta Directiva y el liguismo me abren las puertas para hacer las cosas de la mejor manera y poder representar a esta institución como se debe”.

- ¿Hasta cuándo va a jugar?

- Ahorita no quiero pensar en eso, estoy disfrutando el momento que estoy viviendo. Trato de esforzarme al máximo, día con día. Voy a ser muy sincero, lógicamente las instalaciones que hoy tengo a mi favor me dan para ilusionarme, para pensar, para creer, para trabajar, para ser más profesional de lo que he sido hasta el día de hoy y espero poder seguir disfrutando de la forma en la que lo estoy haciendo y, lógicamente, poder seguir unos años más.

- ¿Cuánto quiere aplicar en la Liga de ese liderazgo que tiene, como se exhibió en ese video que difundió el club de un entrenamiento con Deylan Aguilar?

- Humildemente lo voy a decir, es una de las tantas responsabilidades que he asumido a la hora de que he venido acá, a la institución. Con todo lo que mis antiguos compañeros y los que tengo hoy me han enseñado, tratar de retribuirle todo eso a los jóvenes, que tienen muchísimas capacidades, muchas cosas buenas y como todos, cosas por mejorar. Es un granito más, es lo que me toca, es lo que me corresponde.

“El video fue muy natural, ni sabíamos ninguno de los dos que estábamos siendo grabados y traté de darle una explicación a Deylan sobre un movimiento, desde mi punto de vista y desde mi experiencia y es una de las tantas cosas que vengo a aportarle a la institución”.

- Cuando salió de Saprissa se había hablado de que le ofrecieron un salario menor y que fuera asistente, pero se fue a Cartaginés y fue parte de es campeonato. Ahí también le querían quitar minutos y protagonismo quizás por la edad. Y volvió a firmar con un equipo grande. ¿Cómo responde cuando lo menosprecian en otros clubes o que pareciera que lo están tirando para afuera del fútbol?

- La respuesta es fácil y sencilla: bendiciones de Dios. Y también lógicamente todo lo que yo he puesto, el profesionalismo hacia una profesión tan linda como el fútbol. Cuando usted trabaja bien en cualquier empresa, por A o por B si se cierra una puerta, varias se abren, dicen.

“Y no voy a hacer polémica, porque no me interesa, ni quiero. Hoy estoy ilusionado, estoy feliz, estoy contento y agradecido. De las instituciones que he representado, he sido titular, he aportado y he salido. Entonces, lo que me enorgullece es eso, en Saprissa como usted lo dijo y en Cartaginés fui regular, aporté, demostré

“¿Por qué salgo? No por decisiones, no por falta de fútbol, no porque ya no tengo para seguir dando. ¿Por qué vengo a la Liga con 39 años? Porque ellos vieron, supongo yo, una de tantas cosas, que todavía tengo para rendir dentro de la cancha.

“Es fácil y sencillo, son bendiciones y también a muchísima responsabilidad, a mucho profesionalismo y a todo lo que durante la carrera he demostrado, que ha sido esa gran palabra: profesionalismo”.

- Aquí hay un sequía, una necesidad de títulos. ¿Cómo toma eso?

- Yo creo que la presión la Liga siempre la va a tener, porque si sale campeón, la presión será que queremos ser bicampeones, si se sale bicampeones la presión será que queremos ganar otra vez el torneo. Y este año, lo queremos ganar todo.

“Tenemos tres torneos, entonces yo creo que la institución ha hecho un gran esfuerzo, por las contrataciones, por lo que ha venido desarrollando como institución, que creo que es de rescatar, es de admirar. Nosotros vamos a estar conscientes de todo lo que nos jugamos y presión siempre tendremos.

“Si ganamos el miércoles el primer partido 1 a 0, la presión del fin de semana será que tenemos que ganar 2 a 0 y así sucesivamente, eso todos lo tenemos claro y queremos ganar todo lo que se ponga”.

- ¿Cómo analiza la gran cantidad de partidos que tendrá Alajuelense en estos meses?

- Todo es planificado, todo es pensado, de hace mucho tiempo para acá hemos venido haciendo las cosas de esa forma. Son muchos partidos los que hay, la institución hizo el gran esfuerzo de contratar lo que ha querido pensando en todo eso. Es casi imposible que un solo jugador pueda aguantar todo ese trajín en seis meses, arrancando por sí solo el torneo tenemos siete partidos en un mes.

“Es de felicitar a la institución, que corresponde toda esa planificación y ese pensar que se jugará cada tres días. Lo han hecho de buena forma y nos compete esforzarnos al máximo, hacer lo que tengamos que hacer para ganar esos tres títulos que es lo que la institución quiere, merece y nosotros también”.

* Noticia en desarrollo.

