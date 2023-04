Así fue el primer día de Ricardo Chacón en su regreso a Alajuelense

Este jueves 27 de abril fue muy distinto para Ricardo Chacón. Se levantó muy temprano, igual que siempre, pero su ruta ya no era hacia La Sabana.

Llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela y volvió a ponerse la indumentaria de Liga Deportiva Alajuelense, ya como parte del club.

Ricardo Chacón asumió funciones en Alajuelense

Convertido en el nuevo gerente general de la Liga, lo primero que hizo Ricardo Chacón fue ir a conocer y a saludar uno por uno a cada funcionario de la institución manuda.

En el gimnasio del CAR, Chacón estrechó la mano de Andrés Carevic y se puso a sus órdenes. Hizo exactamente lo mismo con cada jugador.

Fue un día especial para él. Incluso, confesó que le costó conciliar el sueño por la ilusión que sentía.

“Me levanté a las 2 a.m. y me costó mucho dormirme la verdad, porque es la misma emoción que sentí el jueves Santo de 1984, cuando vine por primera vez a hacer una prueba como jugador de reservas y, posteriormente en 2001, cuando volví en la gerencia deportiva”, aseguró Ricardo Chacón.

Intentaba dormirse, pero es que una serie de recuerdos y anécdotas se le venían a la mente.

“De alguna manera uno empieza a recordar todo lo que ha pasado para poder volver acá y la verdad que ha sido un camino extenso y de muchas experiencias que hemos acumulado y esperamos ponerlas al servicio de esta amada institución”.

Reiteró lo que dijo en su último evento con el Estadio Nacional, que fue ese partido en el que Alajuelense derrotó de visita a Cartaginés, por 5 a 0, con tantos de Aarón Suárez, Josimar Alcócer (doblete), Celso Borges y Johan Venegas.

“Como se lo comenté a don Joseph (Joseph), esta era una oportunidad que no se podía dejar pasar y que posiblemente el resto de mi vida me hubiese arrepentido si no la asumía”.

Ricardo Chacón siguió lo que le dictaba el corazón, lo que sabía que tarde o temprano. No lo pensó mucho para decidir que era el momento indicado para cambiar de trabajo y se siente muy entusiasmado, de regreso en Alajuelense.

“A Dios gracias aquí estamos con la ilusión de poder aportar desde la gerencia general, toda la experiencia que hemos adquirido durante todos estos años, como jugador y en la parte administrativa que hemos tenido y esperamos que de alguna manera podamos todos empujar esto para adelante y lograr los objetivos que defina la Junta Directiva y la organización en general”.

Ya conocía el CAR, pero es ese complejo no deja de sorprender, máxime que piensa que en aquellas épocas en las que él era futbolista, era impensable la posibilidad de tener este CAR y las condiciones con las que cuentan los futbolistas en la actualidad.

“Eso es muy importante, todas las condiciones están dadas para que los resultados se puedan dar. El objetivo por supuesto de este servidor va unido a lo que todos queremos, que es tanto la Junta Directiva, los asociados, la administración, el cuerpo técnico, los jugadores y por supuesto que la gran afición rojinegra”.

Quizás, ni el propio Ricardo Chacón imaginaba que el liguismo lo iba a recibir tan bien.

Apenas se dio a conocer su retorno, fue visto por la mayoría de aficionados como un verdadero fichaje de lujo. Y la respuesta en redes sociales resultó abrumadora.

“Agradecerles el apoyo por volver al club y debemos seguir cimentando esta gloriosa historia de Alajuelense y debemos apoyar en momentos en los que los resultados no se dan”, apuntó.

”Los resultados deportivos son una parte, pero la historia de este club se ha construido en más de 100 años y esperamos seguir con muchos momentos de éxito y sobre todo que la afición celebre muchos títulos. Desde la parte nuestra, poder realizar un trabajo serio, profesional y ético, que de alguna manera apoye la gestión deportiva”.

Apenas se está incorporando al área administrativa de Liga Deportiva Alajuelense, pero indicó que hay temas muy importantes que deben reforzar.

“La comunicación, la atención a los socios y fortalecer todo lo que es el proyecto de liga menor, desde la parte administrativa y financiera.Eso es muy importante mencionarlo, no necesariamente la parte deportiva”.

Ricardo Chacón destacó que en lo personal, a él le gustaría mucho poder transmitirle a los jóvenes el lujo que es estar en una organización deportiva como Alajuelense.

“Con las condiciones como esta y de alguna manera apoyar el desarrollo integral de los jugadores de las divisiones menores y en todo lo que se requiera. A Dios gracias algunas experiencias tenemos y con la mejor intención de hacer las cosas bien y de apoyar toda la parte administrativa, financiera y por supuesto, la deportiva, que es la cara visible de esta organización”.

