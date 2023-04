Ricardo Chacón reveló cómo se dio su regreso a Alajuelense y qué pretende

Ricardo Chacón termina labores este miércoles en el Estadio Nacional y se va con la satisfacción del deber cumplido. También tiene una gran ilusión, porque este jueves arranca funciones como gerente general de Liga Deportiva Alajuelense.

En la Joya de La Sabana tenía estabilidad, pero surgió esta oportunidad en el equipo de sus amores y no podía dejarla escapar.

Su misión en el Estadio Nacional ya se había consumado y era hora de emprender nuevos retos.

“Cuando entré, a finales de 2014, había un déficit de ¢127 millones en los estados financieros y me retiro dejando un flujo de caja de ¢500 millones. Hay 18 conciertos confirmados y eso le dará muchísima estabilidad durante este año al Estadio Nacional”, expresó Ricardo Chacón.

Aunque era el gerente general del reducto, tampoco es que ese trabajo lo efectuó solo.

Por eso, aprovechó para agradecer a la Junta Administradora, grandes empresarios que los apoyaron, a la dirección de fideicomisos del Banco Nacional y a los ocho funcionarios que continúan en el área administrativa.

LEA MÁS: Alajuelense sorprende con una contratación de lujo

Alajuelense pensó en él como un refuerzo de lujo para este proceso de reestructuración interna que vive el club, luego de que Joseph Joseph fue elegido por aclamación como presidente del club.

El partido entre Cartaginés y Alajuelense fue el último evento de Ricardo Chacón como gerente general del Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué le dijo que sí a la Liga? “Yo creo que solo hay una respuesta y se la dije a don Joseph Joseph y a don Enrique Morúa cuando estuve negociando con ellos. Primero, hay oportunidades que solo una vez en la vida se dan. En este caso, para mí era la tercera”, relató Ricardo Chacón.

Contó que en la primera reunión le exteriorizó al jerarca manudo que se sentía muy agradecido con el solo hecho de que pensaran en él para regresar a Alajuelense.

El segundo contacto telefónico. Lo había pensado y ya tenía una respuesta: “Le dije que no me perdonaría el resto de mi vida si no aprovecho la oportunidad de regresar a Liga Deportiva Alajuelense”.

LEA MÁS: Joseph Joseph sobre aficionados que entraron al CAR y colgaron mantas: ‘Nuestra seguridad falló'

Así es como por tercera ocasión forma parte de la institución rojinegra.

Primero lo hizo como jugador, recordando que durante trece años defendió esos colores y solo jugó con Alajuelense.

Más adelante, Chacón fungió como gerente deportivo del club durante un lapso de cinco años.

“Creo que el cúmulo de experiencia puede ayudar en el área que quieran. En este caso será en el área administrativa y financiera, pero por supuesto, en todo lo que la Liga Deportiva Alajuelense me necesite, pondré mi granito de arena”.

Reiteró que siempre quiso volver a Alajuelense, no sabía cuándo, pero estaba convencido de que lo haría en algún momento, así como lo había adelantado en el libro Centenario de Leyendas, escrito por Esteban Aronne, Néstor Morera y Francisco González.

“Me ganó el corazón porque siempre quise volver a Alajuelense y creo que este es el mejor momento. La gente cree que hay que esperar a que los resultados no se den para salir corriendo, pero no, hay que buscar el momento adecuado para irse de un lugar. Ya son muchos años, muchos sacrificios familiares y lo que quisimos, conversando con mi esposa y con mis hijos, fue hacer un cambio y ellos saben lo que significa para mí Alajuelense”.

Su nuevo desafío lo ve como una enorme responsabilidad, tan fuerte como la que ejerció en los últimos años.

“De alguna manera sé lo complicado que es, sobre todo por la falta de títulos. Pero bueno, desde donde esté, en la gerencia administrativa y financiera voy a apoyar todo lo que sea posible para que este club gane títulos y también se fortalezca en lo administrativo y en lo financiero”.

Recordó que un día fue al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela, y Joseph Joseph le estuvo enseñando las instalaciones.

“Es impresionante lo que ahora tiene la Liga y yo lo que trataría sería de hablar con los jóvenes para que entiendan todo lo que tienen en las manos, todas las condiciones, en la parte económica muchísima estabilidad, con esas canchas, con todo”, relató.

“Ojalá que sobre todo los jóvenes aprovechen esas oportunidades y valoren mucho estar en Liga Deportiva Alajuelense. Eso es lo que posiblemente uno haría, hacerles entender a ellos que en aquellas épocas ni en sueños se podían tener y ojalá que en coordinación con la Junta Directiva, jugadores, cuerpo técnico y sobre todo la gran afición rojinegra, que entre todos empujemos para adelante, para que este equipo sea campeón. Necesitamos un campeonato sin ninguna duda”.

LEA MÁS: ¿Quién mintió en Alajuelense?

Insiste en que su función será en la parte administrativa y financiera, pero por supuesto que estará cerca del equipo.

“Voy a apoyar todo lo que sea positivo, para lograr los objetivos. Más que identidad, me parece que lo que hay, los jugadores que están, tienen consciencia de todas las condiciones que tienen. Eso es totalmente claro y de alguna manera con los más jóvenes apoyaremos las gestiones para que el jugador pueda crecer de manera integral y podamos insertar jugadores al primer equipo, insisto, desde la función administrativa y financiera”.

Cuando La Nación dio a conocer su regreso a Alajuelense, los aficionados en redes sociales empezaron a bombardearlo con sugerencias de posibles contrataciones y salidas de la plantilla.

“No voy a estar cargo de la parte deportiva, eso que quede claro, pero desde donde sea voy a apoyar cualquier gestión para que el club pueda salir adelante. Desde donde me necesiten lo voy a hacer, lástima que ya no me pueden contratar como jugador, pero ni modo”, indicó.

Además, insistió que desde el área que sea, el reto es lindísimo y le encanta.

“Sé la difícil situación en el buen sentido de la palabra, porque la afición se frustra, de que se está tan cerca, se trabaja tan bien, de que se genera tanto y al final nos cuesta ganar los partidos y ganar los campeonatos. Me parece que es muy poco lo que falta y de alguna manera lo que llego es a empujar de manera positiva desde donde esté a esta amada institución”, finalizó.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.