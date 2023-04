Joseph Joseph sobre aficionados que entraron al CAR y colgaron mantas: ‘Nuestra seguridad falló'

Habían pasado algunos minutos después del triunfo a domicilio de Alajuelense sobre Cartaginés por 5 a 0 en el Estadio Nacional. El técnico brumoso Paulo César Wanchope estaba en la rueda de prensa tras el juego, pero en el sector de la zona mixta, Joseph Joseph charlaba con algunos directivos y otros miembros de la Liga.

De pronto se vio rodeado de algunos periodistas y el presidente de Alajuelense accedió a atender consultas.

“Nos cae en buen momento este resultado”, afirmó Joseph Joseph.

LEA MÁS: Alajuelense avisa con goles que está de vuelta

- ¿En qué momento está la Liga?

- Yo pienso que la Liga jugó igual que en los partidos anteriores, nada más que logramos definir, cosa que no logramos en partidos recientes.

“Pero el rendimiento, el volumen de juego me parece que es el mismo que habíamos tenido”.

- ¿Qué piensa de lo que se presentó en el CAR (aficionados que colgaron mantas reclamando mejores resultados y exigiendo más entrega a los jugadores)?

- Viendo hacia adentro, definitivamente nuestra seguridad falló. Eso no debemos permitir que pase y debemos reforzar la seguridad para eventos así.

- ¿Es delicado que los aficionados entren así, que tengan contacto con los jugadores? ¿Qué hablaron con ellos?

- Yo no estaba ahí, pero todo fue pacífico, no hubo nada violento ni nada por el estilo. Nada más hay que prever y reforzar la seguridad.

- ¿Cómo fue que entraron?

- Ingresaron por el portón principal.

LEA MÁS: Un capitán de Alajuelense habló por primera vez sobre lo ocurrido en el CAR con unos aficionados

- ¿Esta vez todo fue pacífico, pero se toman previsiones para evitar acciones graves?

- Correcto, por eso es que para el futuro hay que reforzar la seguridad, que definitivamente falló ese día.

- ¿También se reforzará la seguridad en el Morera para las semifinales?

- Sí, pero eso siempre tenemos que preverlo para todos los partidos, claro que sí.

- ¿Habrá medidas extra en cuanto a seguridad en la fase final?

- Eso es algo que tendremos que valorar con la administración.

- ¿Qué mensaje le envía a la afición con la clasificación?

- Esta victoria, este resultado y cómo se dio es para darnos confianza, es para creer en el equipo y entre más unidos estemos todos será más fácil.

- ¿Hubo algún tipo de reunión extraordinaria con el cuerpo técnico en los últimos días, por lo que estaba sucediendo con el equipo?

- Sí, nos hemos reunido varias veces.

LEA MÁS: Aficionados de Alajuelense llevaron mensajes al CAR: ‘La Liga no es para cualquiera’

- ¿Qué hablaron en esas reuniones?

- Son cosas que es mejor manejarlas internamente. Siempre con el afán de mejorar el rendimiento y a la Liga como institución.

- ¿Antes de este partido estaba preocupado por el rendimiento?

- No, me parece que el volumen de juego contra Cartaginés fue el mismo de partidos anteriores. Lastimosamente sí tuvimos problemas de concretar los goles y por dicha esta vez fue otra cosa.

“Nunca dejamos de confiar en el grupo, porque la verdad creo que habíamos hecho buenos juegos anteriormente, a pesar de que lastimosamente no habíamos logrado meter los goles que creo que debimos de haber metido”.

- ¿Hubo una encerrona?

- Hubo reuniones, no quisiera llamarlas encerronas, pero sí hubo reuniones. Y son temas que es mejor manejar internamente.

- ¿Cómo ha sentido el ambiente hacia usted en estos primeros meses de presidencia y lo que ha pasado con Alajuelense? ¿Se ha sentido cómodo? ¿Es más presión de lo que pensaba?

- No sé, yo soy de seguir adelante pase lo que pase. Como en cualquier otra actividad hay momentos buenos, momentos no tan buenos y vamos para adelante sin miedo.

- Decía Andrés Carevic que él le tiene la puerta abierta para Jonathan Moya. ¿Desde la Junta Directiva sienten lo mismo?

- No es momento para hablar de contrataciones, creo que no es buen momento para hablar de eso. Ahora estamos enfocados en las semifinales y creo que eso es lo que debemos tener en la cabeza en estos momentos.

- ¿Se le hizo alguna solicitud especial al cuerpo técnico en este cierre?

La solicitud históricamente siempre es lo que exige nuestra afición, que son los resultados.

- ¿Cómo ve que la Liga no haya conseguido el liderato? ¿Como un tropiezo?

- Obviamente queríamos el liderato, no se lo voy a negar, pero bueno, no nos vamos a echar a llorar. Todavía tenemos unas semifinales que enfrentar y lo haremos con toda la seriedad del caso.

- Usted había dicho que el plan con Andrés Carevic es respetar el proceso, que esté por mucho tiempo en la Liga. ¿Eso se mantiene intacto?

- Sí, correcto.

- ¿Qué ha sido lo más complejo para el equipo en este torneo?

- ¿Lo más complejo? Tal vez la definición. Creo que llegamos mucho al marco rival y tal vez si concretáramos como sucedió ante Cartaginés, más temprano en los partidos, le traería calma al equipo, como por dicha sucedió.

- ¿Han valorado en algún momento agregarle otro asistente a Andrés Carevic?

- No, es que no, en este momento no.

- Tal vez las últimas semanas han sido de tensión. ¿Ese entorno les llegó a ustedes o se aislaron para que no influyera en las decisiones?

- Por supuesto que siempre llegan esas vibras de afuera, claro que sí, no se lo voy a negar, pero yo creo que uno tiene que tomar las decisiones pensando en qué es lo mejor para la institución y no pensando en complacer a determinadas personas o a determinados comentarios.

- ¿Cómo se dio la decisión de que Ricardo Chacón fuera el nuevo gerente general? ¿Será Víctor Badilla el sucesor de Enric Lluch como director de liga menor?

- Ricardo Chacón viene por un montón de virtudes que él tiene, además del gran liguista que es. Estamos muy contentos de esa incorporación. Efectivamente, a Enric le salió una oportunidad en Europa y decidió tomarla. Así que nos alegramos por él. En cuanto a Badilla, no te puedo decir a estas alturas quién será el sustituto de Enric.

- Para este torneo volvió el coach deportivo David Wais. ¿Qué importancia tiene que se incorporara esta figura para un aspecto que muchas veces se ha dicho es lo que le falla a la Liga?

- Él ya había trabajado con nosotros anteriormente y es una persona que apoya mucho a los jugadores y es uno más que viene a sumar y estamos felices de contar con él.

- ¿Se necesitaba reforzar esa parte mental que algunas veces se ha señalado que al equipo le ha costado?

- No te sé decir. La verdad es que cuando se pierde todo está mal y cuando se gana todo está bien. Eso es la opinión de cada persona.

- En este partido contra Cartaginés se vio a una Liga que quería comerse al mundo. ¿Qué se habló a lo interno después de la presión que existía y lo sucedido en el CAR con las mantas?

- Lo que se habló prefiero dejarlo ahí, porque son cosas que se hablan internamente y en cuanto al equipo, honestamente y teniendo la cabeza fría, creo que hicieron el mismo volumen de juego que en partidos anteriores, nada más que lastimosamente se nos cerró el marco y dichosamente esta vez fue diferente.

- ¿Le mandan un mensaje al liguismo de que van por el campeonato nacional?

- Vamos un paso a la vez, tenemos el próximo partido que es contra Puntarenas y en ese es en el que nos vamos a enfocar ahora.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.