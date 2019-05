“En realidad, hace como tres meses acordamos con Herediano no continuar. Yo pienso que en su momento fue por rendimiento que no se pudo seguir. Ellos me brindaron todas las armas para desempeñarme de la mejor manera, pero bueno, no se pudo y se dio un finiquito por mutuo acuerdo. No me gusta señalar a terceros porque lo que pasó fue por rendimiento mío, además, ellos me dijeron que no contarían conmigo en este torneo, entonces prefería salir”, reveló el zaguero.