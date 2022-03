Artillero sancarleño regresa del retiro para anotar siete goles en un solo partido

Radio San Carlos Juan Vicente Solís fue una verdadera pesadilla para la defensa de Conas de Alajuela. Radio San Carlos

El deseo de mantenerse cerca de su esposa y sus dos hijas, en Santa Rosa de Pocosol, de San Carlos, le hizo meditar su retiro al delantero Juan Vicente Solís, después de una carrera de más de 14 años, tanto en la Primera División como en la Liga de Ascenso.

Luego de alcanzar en dos ocasiones el ascenso con San Carlos e incluso ganar el cetro de la máxima categoría en el Clausura 2019, Juan Vicente decidió decirle adiós al fútbol y dedicarse a una pequeña empresa de venta de frutas a diferentes hoteles de la zona norte, sin imaginarse que llegaría a la puerta de su casa a buscarlo para iniciar un nuevo proyecto en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

El pasado domingo 6 de marzo Juan Vicente tuvo un día memorable al marcar las siete anotaciones con las que el conjunto de Nativet San Carlos derrotó 7-0 a Canoas de Alajuela, por el torneo de Linafa, en el estadio Carlos Ugalde, de Ciudad Quesada, donde tantas alegrías vivió defendiendo los colores de los Toros del Norte.

“La verdad yo estaba dedicado al comercio cuando don Geovanni Paniagua, quien tiene una empresa de genética animal me propuso unirme al proyecto de su equipo en Linafa y la verdad como uno tiene ese gusanillo de jugar decidí ayudarles”, comentó Solís, de 34 años.

“En mi última campaña en la Primera División jugué para Jicaral, pero al estar lejos de mi familia venía meditando el retiro, por lo que oportunidad que se me abrió me pareció interesante para mantenerme activo (entrenan dos veces por semana). En lo personal no recibo ninguna remuneración económica, pero lo importante es colaborar y luchar por llegar a la Liga de Ascenso”, agregó.

Juan Vicente Solís (tercero de izquierda a derecha arriba) se reencontró con viejos compañeros con el excaptán de San Carlos Carlos Acosta, el uruguayo Mario Bello, mientras el brasileño Leonardo Moreira es el entrenador. Cortesía

Goleador por siempre

En los primeros tres partidos del campeonato de Linafa Chente solo había marcado un gol y no se sentía cómodo con su rendimiento, sin embargo, en el duelo ante Canoas el pasado domingo 6 de marzo todo le salió y las anotaciones empezaron a entrar una tras otra, las cuales fueron celebradas por sus compañeros y aficionados.

“En la primera parte anoté dos goles y pensé que podía marcar quizás otras dos. Me sentí con confianza y hablé con los compañeros para que me centraran de una forma definida y aprovechar mis condiciones. Con la experiencia que uno tiene traté de ganarle la espalda a la defensa y todo nos salió bien”, dijo Solís.

“Para el segundo tiempo marqué rápidamente tres tantos más y sobre el cierre completé las siete anotaciones. Entonces sobraron las bromas de los compañeros y aficionados. Anoté dos goles de cabeza, cuatro con pierna derecha y uno con izquierda. Fue algo muy bonito, la verdad siempre uno se alegrar al marca un gol, ahora imaǵnese siete”, comentó.

Juan Vicente recordó que su mejor registro en la máxima categoría fue de cuatro anotaciones en un solo compromiso. Se los anotó al Santos de Guápiles el 30 de enero del 2019, al arquero Douglas Forvis. En aquella oportunidad San Carlos triunfó 5-1. La otra conquista fue de Esteban Ramírez.

Récords nacionales

De acuerdo con el periodista y estadígrafo Alex Calderón, el récord del jugador que más goles hizo en un solo partido, en la máxima categoría, es de seis dianas y lo comparten dos futbolistas.

El primer jugador en marcar seis tantos en un solo partido fue Luis Valerio, del Herediano, en la victoria de 8-0 ante Alajuelense, la cual se dio el 2 de octubre de 1921.

Por su parte, Jorge Hernán Cuty Monge también anotó seis conquistas el 18 de mayo de 1956, en la goleada de 7-0 que el Deportivo Saprissa, le endosó al Club Sport La Libertad.

Mientras tanto, en la Liga de Ascenso, Donald Torres, periodista y especialista en la segunda división de nuestro país, recordó que el registro de más anotaciones le corresponde al goleador Luis China Corrales, quien celebró ocho tantos en la goleada que le marcó Golfito de 14 -3 a Gimnástica Española en 1977. La China Corrales fue uno de los grandes arietes de la Segunda División tica.

Juan Vicente, de momento, solo desea continuar jugando con su equipo donde se encontró con excompañeros de la máxima categoría como Carlos Acosta, excapitán de los Toros del Norte, el uruguayo Mario Bello, Jorge Ramírez y otros jóvenes de la zona, los cuales son dirigidos por el brasileño Leonardo Moreira, quien también estuvo al frente de los norteños.

“En cuatro partidos llevamos siete puntos y tenemos claro que el rival a vencer en nuestro grupo es Sarchí, el equipo del volante de Alajuelense José Miguel Cubero, y donde están Christiam Lagos, Frank Zamora y los hermanos Miguel y Erick Marín. Ellos tienen 10 puntos y solo clasifica el primero a la segunda ronda del campeonato”, manifestó Solís.

“Estoy en una nueva etapa en mi vida, porque disfruto lo que hago y puedo compartir con mi familia. Es claro que siempre queda ese gusanillo de jugar en la Primera División y aunque es difícil que uno vuelva tampoco puede decir que no, más aún si es buena la oferta, pero para mí es importante consolidar mi emprendimiento para llevarle el sustento a mi familia”.

[ Mexicano formado en el Cruz Azul marca triplete y catapulta al Puntarenas FC al liderato ]