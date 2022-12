Ángel Catalina revela los movimientos de Saprissa para el próximo campeonato

Saprissa afina detalles para el inicio del Torneo de Clausura el 15 de enero del 2023. Ya incorporó a Jefrey Valverde y el cuadro de Pérez Zeledón anunció que el delantero Justin Monge dejó el club para unirse a los morados.

Nombres van y vienen; cómo están los movimientos en el campeón nacional, Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, reveló quiénes llegan y quiénes se marcharán a préstamo a otras instituciones.

De momento Saprissa solo ha hecho oficial la llegada de Jefrey Valverde. ¿Están en negociación con alguien más?

Al final del torneo anterior se hizo oficial lo de Jefrey Valverde y como lo he dicho, esta vez no será como etapas anteriores que hubo mucho movimientos, en esta ocasión es menos. Se está cerca de cerrar lo de Justin Monge que confío sea pronto y si se da alguna otra incorporación si acaso será una más. Son dos seguro y si acaso se daría una tercera.

De darse ese tercer fichaje, ¿cuál línea del equipo ven que deben reforzar?

Si llegara sería un jugador de mediacancha, no porque haya tanta necesidad, sino por el nivel del jugador, que probablemente sería importante incorporar a un futbolista de ese nivel.

¿De quién me habla, de Roan Wilson?

Lo de Roan Wilson se maneja como una opción, no sabemos si se podrá dar o no. El chico ya ha manifestado que busca irse al extranjero, pero si finalmente decide quedarse en el país, para nosotros sería interesante. Si no se da no pasa nada porque pensamos que la planilla está bastante bien cubierta, pero es un jugador interesante y nos gustaría tenerlo en nuestras filas.

¿Y quiénes se marchan de Saprissa?

Se va a prestar a Douglas Sequeira y a Jordy Evans a Santos y a lo mejor se da alguna salida más. Estamos ahí con Andy Reyes, quien probablemente en las próximas horas lleguemos a un acuerdo y a lo mejor se puede dar un préstamo más. Todavía queda tiempo de mercado y mientras el mercado esté abierto se pueden producir préstamos y puede llegar alguna oferta por algún jugador.

¿Cómo está el tema de Carlos Villegas?

Sobre Carlos se ha conversado con varios equipos y existe la posibilidad que salga a préstamo. Además tenemos el caso de Julen Cordero y Warren Madrigal, quienes regresan. Ya Warren se incorporó a los entrenamientos y Julen (Cordero) lo va a hacer.

"A no ser que se presente una oferta irrechazable, no se van a vender jugadores", dijo Ángel Catalina, quien afirmó que cuentan con un planilla competitiva para optar por el bicampeonato.

¿Hay posibilidades de venta para figuras como Álvaro Zamora o Youstin Salas?

La idea del club es conservar una plantilla competitiva como la que tenemos y de hecho han llegado ofertas firmes por algunas figuras y las hemos descartado. Si no llega una opción muy buena, en el club se prefiere seguir con la planilla competitiva y fuerte como la que peleó y consiguió el campeonato. A no ser que se presente una oferta irrechazable, no se van a vender jugadores.

Randall Row salió de Saprissa. ¿Llegará alguien en lugar de él como asistente de Jeaustin Campos?

En principio no. No hay idea de que llegue alguien.

¿Saprissa está más fuerte de cara al próximo campeonato?

Para saber si el equipo está fuerte o no, lo vamos a ver cuando empiece a competir. Estamos contentos con lo que teníamos y las incorporaciones que hemos efectuado y con las contrataciones que tratamos de cerrar y con eso pensamos que tenemos una planilla competitiva, pero el nivel se demuestra en el terreno de juego.

¿Es Saprissa el favorito para el siguiente torneo?

Favorito no. Cuando inicia un campeonato lo que sucedió en el torneo anterior no cuenta. Eso ya no vale, al contrario, el haber ganado te da un plus de dificultad, porque al campeón del torneo anterior todos intentarán ganarle. Es el rival a batir, pero de inicio no hay favorito, hay 12 equipos que van a pelear por el cetro y al empezar todos tienen opciones de ser campeones. Todos parten de cero y lo que se hizo en el certamen anterior no te da puntos, ni nada. Todos vamos de cero y se apunta a conseguir el torneo.

¿Pero ustedes van por el bicampeonato?

La obligación de Saprissa siempre es pelear y ganar los títulos, eso no es nuevo. Saprissa siempre está obligado a dar lo máximo en cada partido y en cada día.

¿Ustedes han hecho buenos fichajes de acuerdo a lo que esperan para el próximo torneo?

Nosotros firmamos en función a lo que consideramos. Uno analiza la planilla, ve dónde hay aspectos de mejora y en función de eso se estudia el mercado y se hacen las incorporaciones para tener una planilla con el mejor nivel posible.

¿Ustedes han fichado mejor que Alajuelense?

Esas valoraciones no las hago yo, sino que las haga la prensa, o el aficionado. Mi trabajo es pensar en Saprissa, intentar hacer lo mejor para mi club y no miro otros equipos, de hecho nunca los he mirado y solo busco hacer el mejor trabajo para Saprissa.

¿Cómo está la relación entre Javon East y Jeaustin Campos? En el último partido del Torneo de Copa, el técnico lo sacó antes de que concluyera el primer tiempo y Javon se fue molesto. ¿El jugador les ha expresado alguna incomodidad?

No hay problema. No es la primera vez que a un futbolista lo cambian al descanso o antes de que termine el primer tiempo. Son situaciones que se dan, el entrenador ve el partido y observa que hay situaciones que quizá no le gustan y hace la variante para revertir la dinámica. Pero de ahí a sacar otro tipo de conclusiones, esas conclusiones no se ajustan a la realidad.