Para evitar malos entendidos, él mismo hace una aclaración: “No voy a decir que los que teníamos en el torneo pasado no aportaron, sino que no se nos han dado las cosas; pero yo siempre he dicho que cuando caemos hay que levantarnos más fuertes y ahorita es el tercer torneo consecutivo que venimos demostrando que venimos jugando de la mejor manera y nos hace falta lo más importante para la afición, que es el campeonato”.