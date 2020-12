Minuto 43: Real Estelí empata con Barrera que solo ante Moreira venció al arquero nacional. Barrera recibió un centro de Ayerdis que le ganó el pique a Zabala. Los árbitros no pitaron una acción confusa, porque la toma televisiva no muestra con claridad si fue un manotazo de Barrera a Faerron, o si el jugador de 20 años se resbaló. La rápida jugada siguió y Machado no cortó el centro. El marcador está 1-1.