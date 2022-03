Alajuelense y Saprissa quieren vivir otro clásico femenino de ensueño en el Morera Soto

El 19 de diciembre de 2019 el Morera Soto se llenó para una final femenina. Este sábado habrá clásico y se espera una buena asistencia. (Rafael Pacheco Granados)

En los registros del fútbol femenino quedó escrito que el 16 de diciembre de 2019 se jugó un partido a estadio lleno en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense recibirá este sábado a Saprissa FF, a partir de las 7 p. m. y en los dos equipos se percibe la ilusión de sentir de nuevo ese respaldo en las gradas, como ocurrió aquella noche mágica.

Después de tanto tiempo con partidos sin público por la pandemia, esta será la primera vez que el Morera Soto albergará de nuevo un duelo femenino de campeonato nacional con presencia de afición y coincidió en que será nada más ni nada menos que con el clásico.

“Yo espero ojalá un llenazo en el estadio, para lo cual extiendo la invitación completa a todo el aficionado liguista de que llegue al Morera Soto, el equipo está muy motivado, está bien, vamos a tener a un gran rival al frente, que arrancó bien el campeonato con un buen partido”, expresó el ́técnico de las bicampeonas nacionales, Wílmer López.

Desde el bando morado también le dicen a sus seguidores que acudan al estadio para que presencien el clásico de este sábado.

“Estamos en Saprissa, a todos nos gusta ganar, estar ahí arriba y yo creo que la afición va a ver un buen espectáculo. Esperamos que las gradas del Morera se llenen de morados que estén ahí alentándonos en cada minuto y entonces pienso que va a ser un bonito espectáculo y que gane el que gane, que gane el fútbol femenino en ese sentido, porque las gradas ya están abiertas y que la gente pueda llegar”, afirmó la guardameta de la S, Evanny Calvo.

La tibaseña asegura que ellas quedaron con la sensación de que el lunes pasado pudieron haber hecho algo más contra Herediano, en un partido que terminó 1 a 1.

“Se sacó el empate que igual sentimos que un punto es bastante valioso y ahora ir de visita contra la Liga en una segunda fecha es un poquito más de presión, pero el grupo lo toma bien”, citó.

Para ella, estas primeras dos fechas son “bastante rudas” para Saprissa FF, por decirlo de alguna manera, porque son rivales directos y muy posiblemente se puedan topar en semifinales.

“Se siente diferente la semana de clásico, porque creo que todas queremos estar ahí en cancha, todas queremos estar en ese once inicial para jugar un clásico y entonces se toma con demasiada responsabilidad cada decisión en cancha, cada movimiento que se haga dentro de un entrenamiento”, apuntó.

Y añadió: “Creo que cada una trata de dar lo mejor de sí, no debería de ser así porque todas las semanas se tiene que trabajar de la misma manera, de la misma intensidad y todo, pero hay una motivación extra. La mentalidad es muy diferente porque se viene un clásico y es de visita, entonces es más retador”.

Esta frase le dio la vuelta al mundo con la imagen del Morera Soto de bandera a bandera. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense se estrenó en el torneo con una victoria de visita contra Suva Sports, por 5 a 0. Después de eso, recibirá a las moradas, en un partido donde la cinta de capitana de las leonas será portada por Shirley Cruz.

Si bien es cierto las manudas comenzaron el torneo como las grandes favoritas y su único objetivo es el tricampeonato, Wílmer López asegura que eso es algo que se debe manejar bien.

“Que ellas no se sientan sobradas, que no se sientan que simple y sencillamente con entrar a la cancha van a ganar con poco esfuerzo. Yo creo que ellas lo han entendido y uno lo siente y lo nota en los entrenamientos”, exteriorizó el Pato.

Dijo que a él le basta con ver la actitud que ellas ponen, la dinámica y la disposición con la que se aplican para sentir la tranquilidad de que las leonas no están relajadas.

“Que no se sienten sobradas ni agrandadas. Más bien al contrario, están muy mentalizadas a seguir luchando y a seguir esforzándose para que la Liga esté en los primeros lugares y luchar por ese campeonato. Sabemos que tenemos un muy buen equipo y que somos candidatos fuertes a buscar el campeonato, eso no lo vamos a negar y no tenemos por qué rehuir a algo que sabemos que tenemos y queremos conseguir, que es nuevamente un campeonato”, finalizó.

Las entradas para el clásico femenino de este sábado están a la venta en lda.cr/tickets y tienen un costo de ¢2.000.

Jornada 2

Viernes 4 de marzo

Dimas Escazú - Suva Sports, 7 p. m.

Sábado 5 de marzo

Pérez Zeledón - Sporting FC, 5 p. m.

Alajuelense - Saprissa FF, 7 p. m.

Domingo 6 de marzo