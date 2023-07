Alajuelense y el jugador que no se fue a préstamo finiquitaron su contrato

Liga Deportiva Alajuelense tenía entre los pendientes por resolver el caso de Andrés Gómez, pero todo llegó a su fin, según dio a conocer el propio futbolista en una historia publicada en su cuenta de Instagram. Minutos después también fue anunciado por el club.

En su mensaje de despedida, Gómez agradeció a la institución rojinegra y les deseó éxitos en el futuro. Acompañó sus palabras con dos emojis: unas manos rezando y un corazón.

La situación con Andrés Gómez fue bastante particular. Después del final del torneo anterior, Pérez Zeledón anunció algunos movimientos en su plantel y reveló que Guillermo Villalobos y Joshua Navarro se unieron a Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Creichel Pérez y Andrés Gómez llegaban al bando generaleño en calidad de préstamo.

Sin embargo, Gómez no respondió a las llamadas y no se presentó al inicio de la pretemporada con los Guerreros del Sur en San Isidro de El General.

Una vez completadas las vacaciones, Andrés Gómez asistió al inicio de la pretemporada de Alajuelense, el 19 de junio, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

No obstante, esto no significaba que se quedaría en Alajuelense. Incluso, días atrás, La Nación consultó al presidente del club, Joseph Joseph, sobre la situación de este futbolista en particular, y en su respuesta mencionó que no sabía qué iba a pasar.

Aunque estaba claro que si el cuerpo técnico encabezado por Andrés Carevic había decidido enviarlo a préstamo, era porque no tendría participación en este segundo semestre.

Cuarenta minutos después de que Andrés Gómez se despidiera de la Liga, Alajuelense emitió un comunicado sobre su salida.

El futbolista Andrés Gómez dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense. ⁰

El delantero que llegó al club en enero del 2021, se desvinculó de LDA gracias a un acuerdo entre ambas partes.⁰

¡De parte de toda la institución le deseamos el mayor de los éxitos! pic.twitter.com/oRnkR3FCqd — Alajuelense Oficial (@ldacr) July 13, 2023

“Andrés Gómez dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense. El delantero que llegó al club en enero del 2021, se desvinculó de la Liga gracias a un acuerdo entre ambas partes. ¡De parte de toda la institución le deseamos el mayor de los éxitos!”, publicó el club en sus redes sociales.