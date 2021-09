Alajuelense ve la competencia en Concacaf como doble revancha

Alajuelense tendrá a todos sus delanteros disponibles para el juego de este martes. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense le presta mucha importancia al partido de este martes contra el Guastatoya, porque es sinónimo de una doble revancha. Empatar 1-1 en Ciudad de Guatemala contra ese club le dejó un sinsabor a los rojinegros, aunque son conscientes de que parte de sus problemas ahí surgieron a partir de que no tenían delanteros.

Ese gol, o mejor dicho autogol de Adrián de Lemos vale oro para los rojinegros, porque es criterio de desempate. Empero, este martes a partir de las 6:15 p. m. saldrán en busca del triunfo para acceder a los cuartos de final de la Liga Concacaf; que en teoría, significaría el pase directo a la semifinal, debido a la expulsión del Olimpia y del Inter Moengo Tapoe por lo ocurrido en Surinam. De darse eso, Alajuelense también tendría sellado de una vez su pasaporte para la Liga de Campeones.

“Nos centramos en Guastatoya, que es una eliminatoria muy importante para nosotros, porque visto lo que ha pasado nos da el pase a la Concacaf grande donde todos queremos estar en febrero o marzo, que tenemos ganas de tener la revancha, que no pudimos viajar con los jugadores. Nos centramos en este martes, el partido más importante es este martes y trataremos de sacar la eliminatoria para pensar en lo que venga”, apuntó el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida.

Antes de que él emitiera esas declaraciones, el técnico Luis Antonio Marín ofreció la rueda de prensa virtual organizada por Concacaf previo a estos partidos de carácter internacional. Ahí se refirió al nuevo duelo contra Guastatoya, así como a otras situaciones muy puntuales del equipo que dirige.

¿Qué se puede ofrecer diferente que no se pudo hacer en el juego de ida en Guatemala?

Tenemos que tener más profundidad, ya de por sí vamos a tener diferentes hombres. En Guatemala prácticamente jugamos sin delanteros porque no teníamos a Johan Venegas, no teníamos a Marcel Hernández y no teníamos a Gabriel Torres. No teníamos delanteros, un jugador delantero delantero. Yo creo que ya de por sí eso hace que cambie un poco el equipo. Vamos a buscar tener mucho más profundidad, mucho más agresividad en el último cuarto de cancha. Tener tal vez la misma posesión de la pelota, pero que en el último cuarto de cancha nos hagamos más agresivos, más intensos, más determinantes, con más desequilibrio, que nos permita crear más opciones de gol y poder ganar el partido.

En Centroamérica, la Liga es el equipo que actualmente cuenta con jugadores que han tenido más participación en Mundiales. ¿Qué sentimiento le alberga tener al mando a esta Liga?

Para mí es un orgullo ser técnico de tan extraordinarios jugadores, es una bonita responsabilidad y la asumimos con tranquilidad. Sabemos que estamos capacitados para llevar esto a buen puerto y estamos muy tranquilos. Lo importante es el equipo, el grupo, la institución y con las figuras que han llegado eso es lo que todos tenemos que tener claro, que lo primero es la institución, es el grupo, los objetivos grupales y yo creo que si todos pensamos de esa forma, las cosas pueden salir bien. Estamos muy motivados y muy contentos.

¿Cómo hace para armar las alineaciones?

Las decisiones las tomamos con Harold Wallace, con el cuerpo técnico. Él es mi asistente, analizamos, vemos el rival, analizamos la situación, vemos el equipo, los jugadores, cómo están todos. Sabemos que hasta este momento es que tenemos la plantilla completa, hemos pasado por un proceso de muchas lesiones y muchas situaciones que prácticamente no nos han permitido si no hasta ahora tener a todos. Estamos tomando las decisiones sabiamente, dependiendo del partido y del rival.

Usted ha variado mucho a los centrales. ¿Cuánto ha perjudicado eso para que la Liga sea el equipo más goleado del torneo?

Estamos trabajando en esa parte, Alajuelense de por sí ya venía con una filosofía mucho más ofensiva que defensiva, buscando anotar más goles y tal vez a veces defenderse por las características de los jugadores que tiene, pero nosotros estamos buscando darle esa solidez, ese equilibrio y yo creo que ya en el partido anterior mantuvimos el marco en cero y nos hicieron pocas jugadas de gol. En otros partidos nos han ocasionado pocas opciones, pero hemos tenido la mala fortuna de que nos han anotado en esas pocas opciones. Esperamos que el equipo vaya mejorando en esa parte que es fundamental y que cada vez reciba menos goles.

Cuando Fernán Faerron está en cancha, la Liga recibe menos de un gol por partido. ¿Eso pasa, que algunos ayudan a la solidez defensiva?

Lo que deseamos es que el equipo en la parte grupal, colectiva, se vaya haciendo cada vez más sólido y que también se defienda con el balón. Entre más tengamos la pelota, el rival va a tener menos opciones de gol.

Con los centrales es una posición en la que hemos tenido algunas variables por muchas expulsiones. En el partido anterior nos sancionaron a Daniel Arreola y habían expulsado a Giancarlo González, ahora fue a Alexis Gamboa. Hemos tenido muchas variables en esa parte. Después, hemos tenido dos partidos donde no estaban los de la Selección y teníamos dos centrales diferentes. Es una posición donde nos ha costado tener unos centrales base porque hemos tenido muchas variables, más que todo.

¿Celso Borges podrá debutar este martes o lo hará el fin de semana contra Cartaginés y qué podría decir de Gabriel Torres?

Gracias a la extraordinaria labor de toda la parte de logística de Liga Deportiva Alajuelense, de la parte administrativa, hemos podido contar con Gabriel para el partido anterior y vamos a poder contar con Celso para este martes si así lo dispusiéramos. La labor administrativa del club es brillante y gracias a eso podemos contar con él. Conversé con Celso, entrenó este lunes y vamos a valorar si puede estar para este martes. Ya conversamos con él, sobre todo de los aspectos que nos interesaban conversar con él.