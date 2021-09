Celso Borges entra de una vez en el once de Alajuelense elaborado por la afición

Bryan Ruiz y Celso Borges se entrenaron por primera vez como compañeros en Alajuelense. Ambos están incluidos en el once ideal del equipo actual rojinegro elaborado por la afición. (Prensa Alajuelense)

¿Cómo sería el once ideal de Alajuelense con la plantilla actual que tiene? Aunque ese es un trabajo que le corresponde a Luis Antonio Marín, La Nación realizó un ejercicio para conocer el criterio de la afición. La consulta se planteó a través del canal de Telegram AlajuelenseLN, en el que están suscritos más de 1.600 seguidores de la Liga.

La dinámica consistía en elaborar esa alineación titular de Alajuelense y enviarla mediante un correo electrónico para contabilizar las respuestas. En total fueron 15 aficionados los que se apuntaron en esa misión de ser técnicos por un momento.

Fue el viernes pasado cuando se recibieron las respuestas y Celso Borges contó con el visto bueno de doce manudos que lo incluyeron en su once estelar. Que eso pasara no resulta extraño. Este lunes fue la primera práctica del mediocampista como jugador de Alajuelense. Después de esa sesión de trabajo, siguió la presentación oficial en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

En las fotografías publicadas por el jugador de su primer día con la Liga y las que posteó el propio equipo, la mayoría de comentarios por parte del liguismo son aprobando su llegada y dándole la bienvenida. También hay algunos que le dan el beneficio de la duda y no faltan los mensajes de seguidores del Saprissa que le reprochan al futbolista haberse ido a la acera del frente.

La Nación le preguntó a Borges cómo sintió la respuesta del aficionado rojinegro a partir del momento en el que el club anunció su fichaje, con aquella estrategia que se convirtió en un golpe a nivel de mercadeo, cuando Alajuelense simuló que otra vez le habían hackeado su perfil oficial en Instagram.

“Abrumador, ha sido abrumador todas las muestras de cariño y de positivismo que he recibido. La verdad muy agradecido y yo espero la verdad ser recíproco en mi rendimiento y en lo que el club le parezca que yo sea importante en mi tiempo acá. Entonces, la verdad yo creo que sería esa la palabra, muy abrumador han sido el respeto y todas las muestras de cariño”, respondió Celso.

Pero quizás resulte interesante ver los resultados totales de este ejercicio de elegir el once ideal de la afición con el equipo actual de Alajuelense y se puede comenzar por la portería, una demarcación en la que Leonel Moreira recibió 12 votos y Mauricio Vargas contó con la aprobación de tres aficionados para defender el arco.

En defensa, Fernán Faerron fue quien resultó incluido mayormente en la formación estelar, con 13 nombramientos en la elección; mientras que Daniel Arreola recibió 11 votos, Alexis Gamboa 4, Giancarlo González 3 y José Miguel Cubero 2.

Para las bandas, a José Andrés Salvatierra lo nombraron nueve veces y a Ian Smith cinco; mientras que por el carril izquierdo Ian Lawrence obtuvo ocho votos y Yurguin Román cinco. Que las cuentas no salen, cierto, pero hay que hacer la salvedad de que uno de los aficionados indicó que pondría a jugar a Arreola como lateral, como en algún momento lo hizo en México.

Al pasar al medio del campo, la tarea se complica todavía más y está claro que Alex López es quien siempre debería jugar, según los aficionados que contestaron. De los 15 que votaron, solo uno no lo incluyó en su once y eso fue porque planteó la posibilidad de un once alterno. Ahí fue donde no incluyó al catracho.

El ingeniero catracho del fútbol erizo recibió 14 votos; Celso Borges obtuvo 12 al igual que Alonso Martínez y Bryan Ruiz 10. Aarón Suárez y Bernald Alfaro empataron con 3 escogencias; mientras que Brandon Aguilera y Carlos Mora igualaron con dos. Y Barlon Sequeira fue mencionado una vez.

A la hora de definir a los delanteros, hubo un liguista que indicó que si Alajuelense es un equipo tan ofensivo, debería usar a sus tres atacantes al mismo tiempo. Johan Venegas recibió 13 votos, Marcel Hernández 10, Gabriel Torres 6 y Andrés Gómez 1.

DE INTERÉS: (Video) Brandon Aguilera hizo golazo desde media cancha como capitán de la U-20 de Alajuelense

En cuanto al sistema, el predilecto es el 4-4-2. Después de todo lo anterior, tomando en cuenta esas 15 alineaciones, el once ideal de la Liga actual a cargo de la afición estaría conformado por Leonel Moreira en la portería y con José Andrés Salvatierra, Fernán Faerron, Daniel Arreola e Ian Lawrence en la línea de cuatro. Alex López, Bryan Ruiz, Celso Borges y Alonso Martínez en el medio campo; para atacar con Johan Venegas y Marcel Hernández.

Claro está que esto apenas fue un ejercicio elaborado con las respuestas emitidas por algunos de los aficionados liguistas que están registrados en el canal AlajuelenseLN en Telegram de La Nación, pero refleja que hacer una alineación con el equipo actual de la Liga no es tan sencillo.

La plantilla sigue siendo corta, pero la competencia interna por un campo es mucha y eso lo logran los manudos sin llegar a tener más de 30 futbolistas en su nómina, como ocurría en el pasado.

Después de empatar 1-1 en Guatemala contra Guastatoya, Alajuelense se enfrentará este martes, a partir de las 6:15 p. m. a ese equipo chapín, con la clara obligación de avanzar en la Liga Concacaf.

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de Concacaf, de hacerlo, todo hace indicar que los rojinegros se garantizarían el derecho de jugar la próxima Liga de Campeones de Concacaf, tras la expulsión del Olimpia y del Inter Moengo Tapoe por lo ocurrido en Surinam, cuando Ronnie Brunswijk ingresó al camerino del cuadro catracho y le repartió dinero a los integrantes del club hondureño.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.