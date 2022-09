Alajuelense sigue la estela del Herediano aunque a otra velocidad

En la lista de obligaciones de Alajuelense ante el Sporting FC todos los rubros tienen un check de aprobado: ganó 2 a 1, hizo respetar su casa, no permitió que se distanciara más Herediano (líder del grupo A), le bajó todo el impulso a los josefinos por llegar a zona de clasificación (terceros) y supo estar siempre al frente del marcador, ante un rival sumamente complejo y que sabe defenderse como pocos.

Eso sí, no se puede esconder que el Team tiene un motor más potente en este momento, o al menos más afinado y por ende, navega a otra velocidad. Mientras la Liga apenas puede seguir la estela de los rojiamarillos y lucha para driblar los obstáculos, los florenses hasta se dan el lujo de golear.

A falta de seis fechas para el cierre de la fase regular, todas frente a adversarios del otro sector y sin chances de duelos directos, parece muy complejo que el León alcance y rebase al Tigre, en su carrera por dejarse la cima de su grupo y hasta el primer puesto general.

Para quienes lo dudan o piensan que es un tema de percepción, un ejemplo claro de esta diferencia en la puesta a punto entre los dos favoritos del A son los últimos cuatro partidos: tres ganes para cada club y un empate entre ellos; aunque los tres triunfos de los erizos fueron por la mínima y con siete tantos a favor, mientras que los florenses golearon en dos de estos compromisos y consiguieron 12 dianas.

El atacante de Alajuelense Freddy Góndola marcó el tanto de la victoria para la Liga con una definición impecable de pecho. El León se impuso 2 a 1 al Sporting FC, en la fecha 10 del Apertura 2022. (JOHN DURAN)

Incluso, si vemos el goleo acumulado, el de los dirigidos por Fabián Coito es de +6 y el de Hernán Medford y los suyos es de +18. La diferencia tan marcada en este rubro es casi un punto más a favor del líder actual en un virtual empate en unidades al cierre.

De igual forma, en funcionamiento también hay una distancia y es que Coito no logra aún eliminar errores en zaga que se pagan caros, ya sea de los centrales o de los laterales y en ataque la producción es alta, pero la efectividad no va de la mano y por ende, pasan más apuros.

Corregir ganando

Lo más positivo para Alajuelense es que en medio de una agenda sumamente apretada, en la que el trabajo en cancha es mínimo para el técnico recién llegado, Fabián Coito, las correcciones se dan en medio de la victoria.

Frente a Sporting FC el reto era mayúsculo, pero desde el minuto uno el León mostró su hambre por el resultado y abombó las redes. Aubrey David, como lateral izquierdo en esta ocasión, habilitó a Carlos Mora y el volante castigó de cabeza para asombro de José Giacone y los visitantes.

Lo de la Liga no fue casualidad y es que no se habían cumplido los 10 minutos y los de casa ya habían generado cuatro ocasiones claras. Por el lado de la elaboración muy bien, pero por el de la definición no tanto y es que esos pequeños detalles son claves o, de lo contrario, se deja crecer al adversario y vienen las complicaciones.

Precisamente en el 25′, Bryan López emparejó las acciones y puso a dudar a los dueños de casa. Coito mostró un lado desconocido hasta ahora y es que no pudo disimular su enojo en público y vino un reclamo airado a la zaga. El reproche tenía toda la razón, ya que Alexis Gamboa abusó en la conducción, le robaron la pelota y aunque Leonel Moreira contuvo el disparo de Brian Martínez, López apareció solo para empatar.

A partir de este momento todo se volvió más complejo para Liga y por lapsos parecía que el empate dejaría a los erizos muy rezagados y sin chances de luchar por el primer lugar. Para fortuna de los manudos los cambios funcionaron y dieron una dinámica distinta.

José Miguel Cubero aportó seguridad, Bryan Ruiz más posesión y sentido con el balón y Josimar Alcocer pesó con mucho desequilibrio por el costado derecho. Es más, con Ruiz en cancha, Alexander López se soltó y fue quien dio la asistencia para que Freddy Góndola definiera con el pecho en el 68′.

Claro, los josefinos son un plantel ordenado, con variantes y peso con jugadores de mucho recorrido. Así mismo, José Giacone es un estratega experimentado y dispuso a su club para ir por el empate. Como era de esperarse, llegó el nerviosismo y la zozobra para los locales hasta que Pedro Navarro señaló el final.

Solo el tiempo dirá si el León logra ajustar su maquinaria y puede alcanzar y rebasar al Herediano, pero por el momento hay distancia y diferencias en funcionamiento. No obstante, nadie puede negar que los rojinegros cuentan con la maquinaria para funcionar igual o mejor que el Team.

Ficha del juego:

- Alajuelense: 2

Titulares: Leonel Moreira, Aubrey David, Yael López, Alexis Gamboa, Erick Cabalceta, Celso Borges, Doryan Rodríguez, Alexander López, Freddy Góndola, Carlos Mora y Johan Venegas. DT. Fabián Coito.

Cambios: José Miguel Cubero (Y López, al 46′), Bryan Ruiz (Mora, al 59′), Josimar Alcocer (Rodríguez, al 59′), Bernald Alfaro (Borges, al 80′) y Rolando Blackburn (Góndola, al 87′).

- Sporting FC: 1

Titulares: Luis Torres, Luis Flores, Roy Miller, Cristopher Meneses, Joaquín Aguirre, Dennis Castillo, José Guillermo Mora, Warren Madrigal, Rándall Azofeifa, Bryan López y Brian Martínez. DT. José Giacone.

Cambios: Harry Rojas (Madrigal, al 46′), Barlon Sequeira (López, al 66′), Rigoberto Jiménez (Meneses, al 70′), Steven Cárdenas (Mora, al 70′) y Paulo Rodríguez (Azofeifa, al 70′).

Goles: 1-0 (1′): Mora (David). 1-1 (25′): López (balón suelto). 2-1 (68′): Góndola (López). Árbitros: Pedro Navarro con Andrés Arrieta, Luis Granados y Carlos Salazar. Estadio: Alejandro Morera Soto, 6 p. m.