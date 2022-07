Alajuelense presenta su primera baja en el plantel tras perder la final ante el Cartaginés

Liga Deportiva Alajuelense presenta su primera baja en el plantel luego de perder la final del Clausura 2022 ante el Club Sport Cartaginés.

Se trata del defensor Yurguin Román, quien oficializó su salida por medio de sus redes sociales. El lateral izquierdo fue uno de los jugadores con los que el técnico Albert Rudé no contó en esta campaña, al igual que el argentino Israel Escalante.

“Los que me conocen de verdad saben lo que significan para mi estos colores porque les di mi vida. 18 años me mantuve mientras veía a mis amigos caer, aún así, seguía cada vez más solo, pero con nuevas personas por el camino, el fútbol es esto, seguir hacia adelante y no mirar atrás. Pero en este caso es imposible porque en mi corazón siempre estarán estos colores”, escribió Román en sus redes sociales.

Algunos de sus compañeros, como Freddy Góndola y Johan Venegas le desearon éxitos en sus nuevos proyectos. A ellos se sumó Lixy Rodríguez, jugadora del equipo femenino liguista.

El defensor manifestó que enfrentará nuevos retos profesionales y también agradeció a todos los manudos que lo apoyaron en su tiempo con el club.

“Atrás quedan amigos que considero mi familia. Ahora, así es esto, de todo corazón agradezco a todas las personas que me apoyaron y esa afición que nunca deja de alentar. Gracias por todo mi amada Alajuelense, en mi corazón siempre vas a estar”, afirmó el defensor.