Alajuelense premia el esfuerzo de una joya con renovación de contrato

Cuando las oportunidades se presentan en la vida hay que aprovecharlas y sobre todo en el fútbol cuando el tiempo no da tregua. Los jugadores tienen que aprovechar el vagón del tren, ya que pasa a toda velocidad.

El limomense Rashir Parkins llegó a Liga Deportiva Alajuelense en el 2020 con timidez y, como él mismo considera, le costó obtener una oportunidad en el equipo. Ahora aprovechó los minutos de juego y Alajuelense le renovó su contrato por un año más.

Los técnicos de turno decidieron enviarlo a préstamo y estuvo por equipos como Sporting (1.300 minutos en la temporada 2021-2022) y en Pérez Zeledón donde le fue muy bien con Luis Marín (jugó 738).

En Alajuelense llegó el momento de la verdad en este Clausura 2023, el jugador suma 518 minutos y, ante la ausencia de Celso Borges, es quien tuvo más confianza por parte del técnico Andrés Carevic.

El joven caribeño también se impuso ante un jugador que llegó al cuadro erizo con mucha expectativa. Dardo Federico Miloc arribó con bombos y platillos desde la máxima categoría de Argentina y su rendimiento es cuestionable hasta el momento.

Paciencia y premio Copiado!

Sobre el fútbol de Rashir Parkins, todo el mundo tiene un buen criterio a lo interno del club. Es un buen muchacho, tímido y algo callado, características que quizás trasladó al campo de juego y por eso no tuvo la oportunidad que esperaba en su momento.

“En torneos pasados no sumé, la competencia estaba muy alta, estaban los mejores, estaban Bryan Ruiz, Bernald Alfaro, Celso Borges, Alex López y me tocaba esperar. Salí varias veces de préstamo y ahora me siento muy fuerte y espero aprovechar eso al máximo”, exteriorizó Rashir Parkins luego de anotar su primer gol con los manudos el pasado 6 de marzo.

Jugadores como Alex López y Bryan Ruiz siempre han tenido un buen criterio sobre el volante.

“Yo le dije que tiene un gran futuro, es un excelente contención, tiene mucha calidad técnica y creo que le hace falta un poquito más de que él tenga esa sangre de querer ir a pedir el balón, de ir a marcar, él confía mucho en su técnica y creo que el contención tiene que saber que si el balón no se tiene, tiene que correr al máximo”, manifestó Alex López en 2020.

La percepción del catracho era que Parkins tan solo debía mejorar ese aspecto, porque lo demás ya lo tenía.

En su momento, el propio Bryan Ruiz comentó que Rashir tiene una zurda tan fina que es el que muestra los mejores pases por el suelo que ha visto en la Liga. Pero que también le daba muchos consejos para guiarlo.

“Yo le hablo en una forma buena, a él le falta un poquito eso, creer en él mismo, no tener miedo. A veces en la cara se le ve que tal vez tiene miedo de errar, pero lo que debe tener es confianza de que todo va a salir bien”, explicó Ruiz tiempo atrás.