Alajuelense lamenta actitud de Freddy Góndola al dejarlos botados

Desde el mismo instante en el que Freddy Góndola aseguró que Mariano Torres había proferido manifestaciones racistas en su contra durante la final del Torneo de Copa, Liga Deportiva Alajuelense decidió apoyar a quien entonces era su jugador.

Pero a la hora de la verdad, en la audiencia para resolver el caso, el ahora exjugador rojinegro no se conectó a través de Zoom y luego mencionó que se quedó dormido.

Si quien se suponía que era el ofendido no tuvo interés en emitir su declaración en la audiencia, el Tribunal Disciplinario absolvió a Mariano Torres.

“Imagínese cómo nos podemos sentir con que el principal testigo, el que hizo la denuncia se quedó dormido, no le puedo decir más que eso. La persona que más se necesitaba luego de que la institución se movió, que los jugadores lo apoyaron y que don Aquiles Mata sacó de su tiempo para apoyar un tema que es trascendental en el fútbol de hoy, como lo es el racismo. El muchacho se queda dormido y en pocas palabras, nos dejó botados”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Dijo que el club como tal actuó oportunamente y la institución presentó los alegatos, la demanda y consideran que Aquiles Mata defendió al futbolista como era debido, solo que pareciera que al panameño dejó de interesarle algo que en su momento aseguraba que sí lo afectó.

“Cuando don Aquiles llega a la audiencia, se da cuenta que Góndola no contesta, porque el jugador nunca avisó, no mandó un mensaje diciendo que estaba viajando o lo que fuera”, relató.

Aunque Alajuelense tenía tres días para apelar la decisión final del Tribunal Disciplinario, el club rojinegro ya dio el caso como cerrado.

“Vamos a dejarlo aquí. Saprissa hizo su trabajo de presentar su defensa, pero lamentablemente qué puedo decir, se nos durmió la persona que hizo la denuncia y estamos hablando de un tema trascendental. Esto no es que estoy acusando a alguien porque me robó ¢100.

”Estoy acusando a otro jugador de un insulto racista, un tema penalizado por la FIFA y me quedé dormido es la respuesta. El caso queda cerrado, no quedamos satisfechos, por supuesto, pero el caso queda cerrado, no hay apelación”, indicó Marco Vásquez.

La gran pregunta que él se hace es si el testimonio de Góndola en la audiencia hubiese cambiado la decisión final del Tribunal. Pero es un supuesto, que nunca tendrá respuesta, porque Freddy Góndola pasó por alto que él era clave en la audiencia.

“Nos dejó botados el muchacho, yo realmente no encuentro excusa para que un caso tan importante, tan delicado como este, donde la FIFA le ha dado relevancia tan alta al tema del racismo, sencillamente diga que me quedé dormido”, insistió Marco Vásquez.

Si es que de verdad tuvo un día muy pesado, el vocero rojinegro considera que el canalero pudo avisar y no desaparecer, como lo hizo.

“Por lo menos pudo haber enviado un mensaje diciendo que iba a descansar, he viajado mucho, me siento mal y pudimos nosotros haber tomado una decisión y en este caso don Aquiles no quedar como quedó, con las manos vacías y esperando a que estuviera su primera testigo en este caso”, recalcó.