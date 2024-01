Mariano Torres critica a Freddy Góndola a quien califica de ser poco serio

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, habló claro sobre la denuncia presentada en su contra por la Liga Deportiva Alajuelense, acusándolo de proferir insultos racistas contra Freddy Góndola.

Torres criticó a Góndola, quien no presentó su declaración durante la audiencia de evacuación de pruebas y conclusiones, llevada a cabo el lunes anterior. A pesar de que Freddy ya no forma parte de Alajuelense, al encontrarse jugando en Israel, debía conectarse vía Zoom para prestar su testimonio, lo cual no ocurrió.

“Hubiera sido bueno que estuviera presente, que se conectara para declarar, porque es necesario ser responsable cuando se hacen afirmaciones. No fue serio al ofrecer tres versiones diferentes; al hacer eso, pierdes credibilidad”, expresó Mariano sobre Góndola.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, de manera unánime, rechazó la denuncia presentada por Alajuelense, argumentando la falta de pruebas que respaldaran los supuestos insultos racistas de Torres hacia Góndola.

“Es un tema muy delicado el que se tocó y hay que ser responsable. Por eso insisto en que él (Freddy Góndola) debió ser serio y no salir con tres versiones diferentes de una misma cosa”, resaltó Mariano Torres.

El capitán del Saprissa sostuvo que siempre estuvo tranquilo y recordó que, desde el día en que salió a hablar, dejó claro que no es racista. Insistió en que nunca profirió insultos contra Freddy Góndola.

Torres expresó su orgullo por el respaldo constante de Saprissa desde el 18 de noviembre, fecha en que Góndola lo acusó de insultos racistas después de la final del Torneo de Copa.

“Saprissa es un club muy serio, muy responsable que se toma las cosas como hay que tomarlas”, destacó Mariano, añadiendo que siempre se mantuvo tranquilo.

“Se dio la resolución a mi favor y me la tomé con tranquilidad, como lo asumí desde el día que pasó todo, porque tenía muy claro lo que había sucedido”, señaló Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, quien aquí disputó el balón con Elías Aguilar, afirmó que pese a la derrota, el equipo no ha perdido el objetivo de luchar por el tetracampeonato. (JOHN DURAN)

Agradeció a los abogados Rigoberto Vega y Fausto González, encargados de su defensa, reconociendo su espectacular labor. Torres admitió que contempla la posibilidad de presentar una demanda debido a la mancha en su nombre, aunque aclaró que discutirá el tema con sus abogados.

Mariano se refirió a lo sucedido con Alajuelense y Freddy Góndola, luego del partido que Saprissa perdió de visita 1-2 ante Herediano y también dio su opinión del compromiso.

Para él fue un tiempo para cada equipo. En el primer lapso consideró que no se encontraron, no jugaron como deseaban. En el segundo tiempo, según Torres, Saprissa logró encontrar su ritmo.

“En el segundo periodo conseguimos jugar, juntarnos, tener la pelota, crear situaciones de gol y pudimos anotar. Después vino una jugada de John Jairo que remata y la clava en el ángulo, que creo fue la única acción que dispararon al marco y nos anotaron”, dijo Mariano.

A pesar del complicado inicio de temporada, con solo 4 puntos de 12 posibles, el capitán de Saprissa afirmó que el equipo está fuerte y unido. Destacó la calidad del plantel y señaló que el objetivo sigue siendo el tetracampeonato.