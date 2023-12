¿Alajuelense infló el fútbol femenino? Directivo de la Liga da respuesta reveladora

Liga Deportiva Alajuelense consiguió el hexacampeonato nacional del fútbol femenino justo en el mismo semestre en el que las leonas se coronaron bicampeonas del Torneo Interclubes de Uncaf.

El directivo rojinegro León Weinstok aseguró que la clave está en el equipo mismo, porque si se hace un sondeo y se pregunta quién es la estrella de ese conjunto, posiblemente las respuestas no coincidan.

Según él, eso se debe a que es un equipo integral, con una planilla bien armada que trabaja alineada con un objetivo común.

“Cuando este equipo y cuerpo técnico se unen, la verdad es difícil que haya algo que las puedan detener. Eso hace que puedan llegar los resultados con todo el acompañamiento que necesitan, desde instalaciones en el CAR, el cuerpo técnico, el psicólogo deportivo, el cuerpo médico. Todo en el mismo objetivo permite esos resultados”

- Cuando se habla tanto de fútbol femenino y su sostenibilidad, Alajuelense demuestra que su proyecto es sustentable y sueña con más cosas. ¿Cómo es que marcan esa diferencia?

- Está en creer en el proyecto y en tener esa visión, no se pueden esperar resultados de forma inmediata. Hoy en día yo puedo decir que el equipo femenino se mantiene casi en su totalidad de los ingresos generados por el propio equipo femenino. A nivel mundial el fútbol femenino es lo que más está creciendo y Costa Rica no se puede apartar de ese camino.

“Costa Rica tiene que mejorar muchas cosas, nosotros como institución, a pesar de ser hexacampeonas, en enero tenemos que sentarnos a revisar lo que hicimos bien, lo que tenemos que mejorar y como campeonato tenemos que hacer lo mismo.

“Si no después no podemos llegar a pedirle resultados a la Selección Femenina, no podemos exigir ir a mundiales si no trabajamos las bases, porque esa exigencia no se puede hacer 15 días o un mes antes de las eliminatorias al Mundial. Hay que hacerlo ahora, para dentro de dos o tres años estar exigiendo. Tenemos que hacer ese trabajo desde ahora y es un trabajo en conjunto”.

- ¿Qué le puede decir a quienes señalan a Alajuelense por inflar el fútbol femenino? ¿La Liga infla el fútbol femenino o más bien es el equipo que impulsa a que sea realidad el sueño de todas ellas?

- No se infla en lo absoluto. Hemos revisado y de toda la información tenemos un proyecto sostenible. Si se inflara no sería casi que autofinanciado con los ingresos propios del fútbol femenino. Nosotros mismos hemos tratado de contratar jugadoras de otros clubes y no les hemos llegado por la disciplina financiera que tenemos y ellas tenían ingresos superiores en otros clubes.

“Entonces, la verdad yo no creo que estemos inflando el fútbol femenino. Más bien, lo que tratamos es de darle sostenibilidad, nuestro proyecto no es flor de un día, no es de un campeonato.

“Nuestro proyecto ya ha demostrado que perdura, pasan las personas y el proyecto se mantiene. Esto ni siquiera es algo mío, es algo institucional. Lo empezó en su momento Fernando Ocampo con Sebastián Trigueros más el apoyo de los demás, pero ellos eran los que estaban más al fondo.

“En esta final, más de la mitad de la Junta Directiva estaba presente, también estuvimos presentes en el partido pasado. Y eso es lo que hace que un proyecto perdure, que no se personalice y que sea sostenible financieramente e institucionalmente.

“Lo he constatado de primera mano, con jugadoras que a veces se ofrecen y los salarios que podemos pagar no les resultan competitivos para lo que ganan en otros equipos, entonces es falso lo que se dice. Nosotros hacemos un proyecto estable, duradero y les ofrecemos una parte integral a las jugadoras que es lo que ha sido atractivo, así como el apoyo que perciben de toda la institución”.

- ¿Los requerimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social son una zancadilla para los demás clubes?

- Desconozco cómo funcionan otros equipos con relación a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que yo sí puedo decir es que nuestro equipo femenino y en realidad toda la institución reporta todo ante la Caja. Así lo hemos hecho desde que se empezó hasta hoy en día. No sé cómo harán otros equipos para poder saber si eso es una zancadilla o no.

- En redes sociales alguna gente ha señalado que otros equipos cierran porque no le pueden competir a la Liga, que Alajuelense ponen mucha plata y les pagan mucho a ellas. ¿Cómo interpreta eso?

- Nosotros nos concentramos en hacer lo nuestro y vemos a los demás para ver qué podemos hacer mejor. Hay ejemplos de cosas que hacen equipos como Sporting, Saprissa y otros equipos, que si lo podemos ver para mejorar nosotros, lo hacemos y si no, nos dedicamos a ver lo nuestro. Si otros creen que le hacemos un mal al fútbol femenino, pues que busquen a ver cómo mejorarlo entonces.

“Nosotros creemos que aportamos, que mejoramos y más bien cuando vemos mejores ejemplos en otros lugares lo que tratamos es de incorporarlos para mejorar nosotros también. Yo creo que además, hay que mejorar integralmente en campeonato, en otros equipos y crecer todos”.

- Se dice que el fútbol femenino no vende, pero viendo el uniforme de Alajuelense, en realidad ellas lucen patrocinios diferentes a los del equipo masculino. ¿Entonces una de las claves no es que no vende, sino que hay que venderlo?

- Exactamente, hay que saber venderlo, tenemos un equipo comercial que hace un trabajo espectacular en el tema de comercialización. A veces también es un tema de paciencia. En el primer torneo, los ingresos eran una fracción de lo que son hoy en día, porque hay que invertir.

“Muchas veces tampoco podemos verlo directo. Si todo fuera por lo que genera, entonces habría que decir que cerremos ligas menores porque las ligas menores no generan y son deficitarias. Hay que tener un poco de proyección, un poco de perspectiva, un poco de equidad de género, de visión a futuro.

“Es decir, combinar muchos factores y no solo verlo como una hoja de Excel de ingresos y gastos y ver qué es lo que da. Nosotros con paciencia hemos logrado hacer que casi los ingresos sean similares a los gastos del equipo de forma independiente”.

- ¿Cómo toma que Herediano se haya retirado del torneo y que otros están viendo qué hacen, porque pareciera que hay un momento de inestabilidad en el fútbol femenino?

- Eso lo tomo con pesar y preocupación. Si bien, nosotros tenemos un modelo con el que hemos logrado ser exitosos, no podemos serlo en un torneo fallido. Necesitamos nosotros que haya un buen torneo, de la mejor forma posible y nos encantaría que mejore, que haya más ejemplos positivos y no más gente retirándose.

“Esperemos que como todo, que como nosotros tenemos cosas que mejorar, que a nivel de torneo logremos encontrar las cosas que hay que mejorar para creer todos.

“Para seguir creciendo es importante que haya más equipos, invitamos a todos los equipos a hacer las cosas bien y nosotros también imitamos las cosas buenas que hacen muchos otros equipos. Entre más competencia haya, entre más equipos hagan las cosas de la mejor forma, crecerá nuestro deporte en beneficio del fútbol femenino, de la Selección, de la afición que viene a disfrutar este deporte. Y es una pena.

- ¿La idea es que la mayoría de jugadoras sigan?

- La gran mayoría de la planilla se va a mantener para el próximo torneo. Tenemos dos jugadoras que se retiran (María José Brenes y Gabriela Valverde). Hay algunas que no continúan, eso lo vamos a estar anunciando más adelante y vendrán refuerzos como siempre, ya todo eso estaba desde hace algunas semanas finiquitado y vamos a ver qué se termina de dar con mínimos detalles pendientes.

- El fútbol femenino tiene su público que va al estadio. ¿Eso también es algo a considerar?

- Claro, vea aquí, el estadio se llenó. Si esto hubiera sido una final masculina, la cantidad de personas habría sido la misma y yo creo que eso es lo que también hay que resaltar, que no es que no hay gente para el fútbol femenino. Hay que saberlo comunicar, hay que saberlo calendarizar, hay que saberlo vender para que esto siga creciendo.

- ¿Qué pasará con Wílmer López? ¿Se mantiene en el equipo femenino, porque hay gente que lo quiere de vuelta en el fútbol masculino?

- La verdad, lo que pasara en este último partido no afectaba en ningún sentido el tema de Wílmer. Se sabía que él tenía que continuar y ha hecho méritos suficientes para seguir. Dichosamente, va a poder seguir con el equipo. Su forma de trabajo es muy buena y se lo merece, es una base del hexacampeonato. La continuidad de él ya estaba conversada desde antes de la final.

- ¿Qué tan valioso ha sido el trabajo de Wílmer López con las leonas?

- Wílmer y todo el cuerpo técnico la verdad han hecho un trabajo espectacular, se ha logrado dar mucha estabilidad al cuerpo técnico. Él conoce a la institución mejor que cualquiera, conoce cómo jugar estos partidos y manejar el equipo femenino de muy buena forma. No en vano los resultados y la confianza que tenemos en él.

- ¿Qué piensa de esa química de la afición de Alajuelense con el equipo femenino?

- No es casualidad, es producto de un apoyo institucional al equipo femenino y no un apoyo aislado, desde el departamento comercial, comunicación, Junta Directiva, hay un apoyo integral y los aficionados responden de buena manera, cada vez apoyando más al equipo. Esperemos que cada vez se sumen más.