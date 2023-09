Alajuelense cruza los dedos para que lesiones de Daniel Chacón y Carlos Martínez no sean serias

La victoria de Alajuelense contra Cartaginés por 3 a 1 en el pulso de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana dejó a la Liga con pie y medio en la Copa de Campeones de Concacaf, pero también con una preocupación doble por las lesiones del mediocampista Daniel Chacón y del lateral Carlos Martínez.

El carrilero se golpeó el tobillo y tuvo que ser relevado por Guillermo Villalobos, un central que ante la emergencia demostró que también puede jugar por la banda.

Mientras que Daniel Chacón entró para el cierre del juego en lugar de Celso Borges y su impacto fue en la rodilla. Ese instante generó mucha angustia, inclusive salió en camilla prácticamente llorando.

Debido a eso, la Liga terminó el juego en ese cierre apremiante con diez hombres, porque ya había agotado los cambios.

La esperanza de los aficionados rojinegros es que se tratara de un susto, porque luego el jugador se puso de pie y podía caminar. Así lo quieren también a lo interno del grupo.

“Siempre preocupa, a pesar de la rotación que se le ha pretendido dar al equipo, está el riesgo de caer en lesiones, pero afortunadamente tenemos un cuadro bastante completo y yo espero que nos vaya a rendir para lo que resta de los tres torneos en los que estamos compitiendo. Son muchos partidos y está siendo muy duro”, manifestó el directivo de Alajuelense, Lanzo Luconi.

Alex López indicó que la Liga cuenta con un grupo en el que todos pueden jugar y que cuando lo hacen, responden.

“Con lo de Chacón y Martínez esperemos en Dios que no sea nada grave y si no hacer lo que le toca al club, buscar la recuperación rápido (...). Al final sabemos que si hay compañeros que no pueden estar, pues hay compañeros que pueden levantar la mano para aportar al grupo”, expresó Alex López.

Celso Borges dijo que cuando alguien se lesiona, cada jugador en sus adentros siente como si le hubiese ocurrido a él, porque al final todos han pasado por alguna situación así, de esas que nadie desea nunca.

“Por ejemplo, con lo de (David) Guzmán también, es una noticia terrible de recibir para un jugador y nosotros le mandamos todo nuestro apoyo también, como futbolistas, como colegas, como compañeros, como amigos nunca es bonito que algo así pase y esperemos que los nuestros se recuperen pronto”, subrayó Celso Borges.

En su caso, tiene que lidiar con algo que definió como “una lesión que jode bastante, pero por ahora no he tenido ningún problema”.

Indicó que es en la rodilla, pero aseguró que no se trata de nada serio, sino que “simplemente que jode, molesta mucho”.

¿Cuido especial? “No mucho, lo que he venido haciendo siempre y los trabajos preventivos que se hacen y estar con el cuerpo médico hablando bastante, pero repito, no es nada serio”.

Mientras que en el caso de Carlos Mora, dio la impresión de que salió golpeado de ese partido en el que brindó dos asistencias, pero para tranquilidad de los aficionados de Alajuelense, no fue así.

“No salí renqueando, iba como mareado por el esfuerzo, pero todo bien”, destacó Carlos Mora.

Tras las lesiones de Carlos Martínez y Daniel Chacón, el paso a seguir por Alajuelense era practicar los exámenes médicos respectivos. El club aún no ha dado un parte oficial sobre cómo se encuentran.

Alajuelense llegará este mismo sábado a Guanacaste, porque el domingo jugará de visita contra Liberia, a las 3 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano. La misión de la Liga es defender su liderato en el Torneo de Apertura 2023.

