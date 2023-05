Alajuelense arrebató superliderato a Saprissa FF

¡Más emocionante, imposible! Con todos los partidos disputándose de manera simultánea, pasó un poco de todo en la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2023 del fútbol femenino.

Alajuelense derrotó 2 a 0 a Pérez Zeledón en el Estadio Alejandro Morera Soto, con anotaciones de Natalia Mills y Viviana Chinchilla. Las rojinegras no dependían de ellas, pero sabían que la visita de Saprissa FF a Pococí podía beneficiarlas, porque ir allá no es nada fácil.

Las tetracampeonas nacionales lo pensaron, hicieron lo que estaba en sus manos y sacaron su victoria. Primero acabó el partido en Alajuela y pasaron algunos segundos de suspenso. Faltaba la reposición en el Ebal Rodríguez.

No hubo más anotaciones en Guápiles. El Municipal Pococí empató 2 a 2 con las moradas. Gipsy Prieto marcó un doblete, mientras que los tantos de las tibaseñas fueron de Mariela Campos y Catalina Estrada.

Ese resultado tuvo dos repercusiones, pues hizo que las leonas terminaran líderes y, de paso, le daba la clasificación al equipo de Jimmy Núñez.

Para el fútbol femenino, el único beneficio que otorga el superliderato es cerrar la semifinal y final en casa.

Pococí se clasificó por primera vez a las semifinales del Apertura 2023 del fútbol femenino. (Prensa Municipal Pococí)

“Si al equipo algo hay que rescatarle es que nunca bajó los brazos, nunca dejó de luchar por buscar ese primer lugar. Sabíamos que dependíamos de nosotras, de que sacáramos el resultado, de ganar lo nuestro y que se dieran algunos resultados, que se dieron en buena hora”, expresó el técnico de Alajuelense, Wílmer López.

Dimas Escazú venció 2 a 0 a Herediano, con goles de Hillary Corrales y Fernanda Figueroa; mientras que Sporting FC goleó de visita 8 a 0 a Cofutpa.

Las anotadoras fueron Karla Riley (doblete), Candela Andújar (doblete), Katherine Arroyo, Yoselin Fonseca, Alejandra Montero y Jeimy Umaña.

Alajuelense y Saprissa FF completaron las 14 fechas con 34 puntos. Sin embargo, las leonas acabaron líderes por una diferencia de gol de +6.

Sporting culminó con 30 puntos y el Municipal Pococí lo hizo con 16.

En las semifinales, la Liga se enfrentará a Pococí; mientras que Saprissa FF jugará contra Sporting FC.

“Va a ser un partido muy difícil, muy complicado como siempre ha sido, pero eso es lo que queríamos, estar en esta ronda, en esta segunda fase, buscar el primer lugar, que no es una comodidad, no es una ventaja, pero sí una tranquilidad de que podamos cerrar en nuestra casa”, apuntó Wílmer López.

El Pato mencionó que siempre que se depende de otro resultado, está esa incógnita de qué sucederá, que no pase nada fuera de lo normal.

“Que quedáramos en el primer lugar fue por el esfuerzo de ellas. Si hubiésemos creído o pensado jornadas atrás que era inalcanzable por la ventaja que nos llevaba Saprissa, habríamos tirado la toalla y nunca las hubiéramos alcanzado. Nunca bajamos los brazos, seguimos luchando y nos alcanzó para ser líderes y poder cerrar en casa la fase que viene”, destacó.

Además, Wílmer López señaló que Alajuelense no es un equipo que se alegra por ganarle a uno u a otro.

“Somos un equipo que estamos preparados para ser campeonas y eso se ha demostrado a lo largo de este tiempo. Eso es algo que hay que rescatar y es muy claro, no estamos por ganarle a nadie ni por cerrar en nuestra casa, estamos por buscar un campeonato”.

Por su parte, la guardameta Gabriela Valverde mencionó que las leonas están motivadas y que tienen un objetivo muy claro que es ser pentacampeonas.

Ella vio acción en los últimos juegos, debido a la lesión de Noelia Bermúdez.

“Desde el primer partido que fue contra Cofutpa sentí demasiado respaldo de las compañeras. No me lo espera y en el departamento de porteras nos apoyamos demasiado, unas a las otras, hay un excelente ambiente y eso ha ayudado bastante a que me sintiera bien con esto, que me tocó”, citó Gabriela Valverde.

La Liga abrirá la semifinal en la casa de Pococí. Según Valverde, se trata de un rival muy complicado, porque es un equipo que se caracteriza mucho por luchar hasta el final.

“Son jugadoras que le ponen demasiado, en cada minuto, en cada momento del partido y sabemos a lo que vamos. El clima es bastante complicado, pero con la motivación de haber logrado el primer lugar, de haber logrado todo eso, yo espero que todo salga de la mejor manera”, analizó Gabriela Valverde.

La otra semifinal, entre Saprissa FF y Sporting arrancará en el Estadio Ernesto Rohrmoser.