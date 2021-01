“Al final no es lo mismo estar en una fiesta con gente que no conoces, en una situación a lo mejor de alcohol, de otro tipo de gente que no va acorde con la profesión del jugador como nos ha pasado en alguna otra ocasión, o esta situación donde un jugador está en su casa, con un amigo, con su familia, con distanciamiento y al aire libre como se ve en el video”, señaló.