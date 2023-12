Afición de Saprissa hizo llorar a Christian Bolaños y Bolaños los puso a delirar

Christian Bolaños cerró su gran carrera como se lo merecía una verdadera leyenda: homenaje, llanto, asistencia derrochando magia y delirio total con un tricampeonato histórico.

Christian Bolaños se mostró feliz y agradecido con el primero de los homenajes que le realizará Saprissa. El volante recibió una camiseta enmarcada, previo a la final ante Herediano. (Jose Cordero)

Luego del anuncio oficial de su retiro a mitad de semana, el volante tuvo un encuentro memorable con la afición de Saprissa. Los morados se volcaron en pleno para trasmitirle el amor y la admiración, a quien se ganó el lugar de ídolo del club y del fútbol tico. Bola tenía un acto más preparado para retribuirles tantos gestos de cariño.

Toda la Cueva coreó el apellido de Bolaños y cantó a una sola voz: “Bolaños no se va, no se va, no se va, Bolaños no se va”. El “2″ se conmovió tanto que no pudo contener las lágrimas en la propia gramilla que lo vio iniciar y consagrarse hasta el último minuto de su extensa carrera.

Christian se llevó la mano a su rostro para secarse el llanto y se tocó el corazón, en agradecimiento a una fanaticada que lo idolatra.

Tras una cascada de aplausos, Christian volvió al banquillo para esperar turno en el duelo ante los florenses, en el choque de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo de Apertura 2023.

La trayectoria del volante la reconocen hasta sus rivales e incluso Jafet Soto lo buscó, lo abrazó y le dijo algunas palabras que, el todavía futbolista agradeció.

La dirigencia tibaseña también realizó un homenaje a Bolaños, antes del inicio del choque. El jugador recibió una camiseta enmarcada con su tradicional “2″ y el presidente morado, Juan Carlos Rojas, le entregó una placa.

Aún se está a la espera de los detalles de una posible despedida para Christian. Extraoficialmente se maneja que tendría un partido y también retirarían su número.

Bolaños disputó 396 partidos (56 internacionales y 10 en copas nacionales), según los datos del periodista y estadígrafo Cristian Sandoval.

Además, marcó 78 goles, ganó 10 títulos nacionales, dos Supercopa, una Recopa, una Copa Centroamericana, una Liga de Campeones de la Concacaf y una Liga Concacaf, en el recuento de Sandoval.

El último toque de magia de Christian Bolaños

Si en la previa a la final se vivieron momento sublimes entre Christian Bolaños y los saprissistas, lo que ocurrió en el minuto 91 fue el broche de oro para que todos deliraran en la Cueva.

Bolaños entró de cambio en el 87′, de inmediato le dieron la cinta de capitán y su ingreso no fue un simple homenaje: Christian aportó como siempre y con un pase sublime, dejó de cara al gol al hondureño Michaell Chirinos.

Chirinos sentenció el gane 1 a 0 (3 a 1) global, pero en realidad el festejo fue con Bolaños. Imposible no lanzarse sobre el histórico “2″, quien recordará para siempre que la última pelota que tocó fue para dar un pase excepcional que valió para un tricampeonato.

El volante no se cambia por nada, los grandes deben salir así: como ídolos, como protagonistas y ese sabor tan dulce.