Aarón Suárez ni se imagina la historia detrás del cartel que un aficionado de Alajuelense le dedicó

“¡Vamos, Aarón Suárez! Tenemos el mismo nombre, pero tú lo haces más grande. Vamos Liga. Regálame la camisa” Ese mensaje, escrito en un cartel, surtió efecto en el segundo intento, porque Aarón Jiménez logró que su tocayo le obsequiara lo que hoy considera como un verdadero tesoro.

Desde que compró la entrada para ir al partido entre Santos y Alajuelense, el joven de 14 años que vive en Guápiles sabía que ese duelo significaba el ahora o nunca para cumplir ese sueño.

Era una meta que se trazó junto a su papá, José Pablo Jiménez, y que tenía relación directa con Aarón Suárez, quien a la postre fue el autor del único gol de ese encuentro, en el que Leonel Moreira también fue figura.

26/07/2023 Estadio Ebal Rodríguez, Guápiles. Santos de Guápiles recibió a la Liga Deportiva Alajuelense en partido de la jornada 1, del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Hace algún tiempo, Aarón Jiménez fue con su papá a un partido de Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. Querían conseguir la prenda del 10 de la Liga, pero que el propio futbolista se las obsequiara. Ese día, el muchacho logró que Aarón Suárez se tomara una fotografía con él.

“Cuando me enteré de que venían para Guápiles a jugar contra Santos, compré la entrada y con el mismo cartel que fui allá, lo utilicé aquí. Imprimí la foto para ver si él se acordaba y creo que sí resultó”, relató Aarón Jiménez.

Él andaba con un amigo que lo ayudó a sostener el cartel y todo el partido estuvieron ahí. En el entretiempo intentaron pedirle la camisa, pero la misión quedó pendiente para después de que terminara el juego.

Las cosas se le facilitaron porque Aarón Suárez fue uno de los futbolistas de la Liga que atendieron a la prensa en la cancha del Ebal Rodríguez. Mientras que el mediocampista brindaba declaraciones, muchos aficionados se marcharon, pero Jiménez permaneció ahí.

“Estaba muy emocionado, alguien de la Liga nos ayudó para que él viera el cartel, cuando terminó de dar las entrevistas lo agarró para que llegara a donde estábamos nosotros y cuando él se acercó yo estaba casi temblando de los nervios, de que viera el cartel y casi se me sale una lágrima”.

A pesar de que había mucha gente, Aarón Suárez se acercó, leyó el cartel, le sonrió a su tocayo, se quitó la camisa y se la dio.

Aarón Jiménez aún no decide si enmarcar la 10 de Aarón Suárez, o usarla en los partidos de Alajuelense cuando vaya al estadio. (Rafael Pacheco Granados)

“Me sentía muy alegre porque lo logré, porque era una meta no solo para mí, sino también para mi papá, para enseñarle que sí lo logré. Apenas salí, escondí la camisa y afuera mi amigo llamó a mi papá. Él casi llora al verla, estábamos muy emocionados los dos”.

Hace unos años, él no sabía que ese volante creativo de mucha proyección luchaba por ganar minutos en el primer equipo de Alajuelense.

“Pero hubo un clásico contra Saprissa y mi papá me contó que estaba entrando a jugar un jovencito que lleva el mismo nombre que yo. Lo vi jugar en ese partido y me gustó cómo lo hizo. A partir de él es que me he acercado más a la Liga”.

Este es el cartel que Aarón Jiménez le llevó a Aarón Suárez al partido entre Santos y Alajuelense. (Rafael Pacheco )

El jovencito aún no tiene claro qué hará con esa camisa que le obsequió Aarón Suárez.

Quiere enmarcarla para que no se estropee y colgarla en una de las paredes de su habitación, pero también le gustaría ponérsela cuando acuda a los partidos de Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El cartel que llevó Aarón Jiménez le llamó la atención a Aarón Suárez. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Jiménez contó que él juega bola, pero hace unos dos meses tuvo que abandonar la parte más competitiva por una lesión. Se encontraba con la élite del Santos, pero al final de los entrenamientos le dolía el talón.

Se fue a revisar y le detectaron una calcificación. Fue a terapia y mejoró, entró a otro equipo donde estuvo unos cinco meses, pero recayó.

“Mis papás y yo decidimos abandonar esa parte competitiva, porque me estaba haciendo daño y podía empeorar. Aunque la verdad es que veo fútbol y lo juego, no paro. Le deseo mucha suerte a la Liga, muchos éxitos. Yo siento que con el equipo que tenemos sí podemos llegar a ganar el campeonato”.

Alajuelense recibirá a Liberia este sábado, a las 6 p. m., en la casa rojinegra, y el martes 1.° de agosto jugará en Alajuela contra Olancho, en la Copa Centroamericana de Concacaf.